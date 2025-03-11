Бельгия WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 марта в 19:00 в испанской Мурсии девичья сборная Украины WU-17 проведет свой второй поединок во втором раунде отбора к чемпионату Европы 2025 WU-17.

Вторым соперником сине-желтых в квалификации Евро-2025 WU-17 станет команда Бельгии.

Девичья сборная Украины WU-17 в группе 1 второго раунда в Лиге А на старте минимально уступила действующему чемпиону Европы в этой возрастной категории – команде Испании (1:2). Бельгийки взяли три очка, победив Исландию (3:2). Во 2-м туре Испания одолела Исландию (1:0).

Игры проходят в испанской Мурсии на стадионах Pinatar Arena и Estadio Nueva Condomina.

Квалификация Евро-2025 WU-17. Группа 1. Турнирная таблица

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