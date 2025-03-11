Шахтер сыграет товарняк с Карпатами на следующий день после матча в УПЛ

12 марта донецкий «Шахтер» проведет товарищескую игру со львовскими «Карпатами».

Матч уже анонсировали на официальном сайте «горняков».

11 марта «Шахтер» встретится с «Карпатами» в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги, а уже на следующий день сыграет с ними товарищескую игру.

Начало матча – в 12:00 по киевскому времени. Место проведения товарищеского поединка не сообщили, но, скорее всего, игра состоится в Винниках на базе «Руха».

Ранее стало известно, что донецкий «Шахтер» подписал бразильского футболиста Алиссона.