Шахтер сыграет товарняк с Карпатами на следующий день после матча в УПЛ
Марино Пушич решил заменить тренировку игрой
12 марта донецкий «Шахтер» проведет товарищескую игру со львовскими «Карпатами».
Матч уже анонсировали на официальном сайте «горняков».
11 марта «Шахтер» встретится с «Карпатами» в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги, а уже на следующий день сыграет с ними товарищескую игру.
Начало матча – в 12:00 по киевскому времени. Место проведения товарищеского поединка не сообщили, но, скорее всего, игра состоится в Винниках на базе «Руха».
Ранее стало известно, что донецкий «Шахтер» подписал бразильского футболиста Алиссона.
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