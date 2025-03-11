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12.03.2025 12:00 - : -
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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 15:37 | Обновлено 11 марта 2025, 15:49
307
0

Шахтер сыграет товарняк с Карпатами на следующий день после матча в УПЛ

Марино Пушич решил заменить тренировку игрой

11 марта 2025, 15:37 | Обновлено 11 марта 2025, 15:49
307
0
Шахтер сыграет товарняк с Карпатами на следующий день после матча в УПЛ
УПЛ

12 марта донецкий «Шахтер» проведет товарищескую игру со львовскими «Карпатами».

Матч уже анонсировали на официальном сайте «горняков».

11 марта «Шахтер» встретится с «Карпатами» в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги, а уже на следующий день сыграет с ними товарищескую игру.

Начало матча – в 12:00 по киевскому времени. Место проведения товарищеского поединка не сообщили, но, скорее всего, игра состоится в Винниках на базе «Руха».

Ранее стало известно, что донецкий «Шахтер» подписал бразильского футболиста Алиссона.

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Шахтер Донецк Карпаты Львов товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер контрольные матчи УПЛ
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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