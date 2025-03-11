12.03.2025 12:00 - : -
Украина. Премьер лига11 марта 2025, 15:45 | Обновлено 11 марта 2025, 15:52
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Карпаты – Шахтер. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 марта в 12:00 видеотрансляцию контрольного поединка во Львове
11 марта 2025, 15:45 | Обновлено 11 марта 2025, 15:52
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Украинские клубы проводят во Львове товарищеский матч.
11 марта в 12:00 встречаются Карпаты Львов и Шахтер Донецк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Днем ранее эти команды провели поединок 21-го тура УПЛ.
Карпаты – Шахтер. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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