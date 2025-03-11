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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
12.03.2025 12:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 15:45 | Обновлено 11 марта 2025, 15:52
180
0

Карпаты – Шахтер. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 марта в 12:00 видеотрансляцию контрольного поединка во Львове

11 марта 2025, 15:45 | Обновлено 11 марта 2025, 15:52
180
0
Карпаты – Шахтер. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Украинские клубы проводят во Львове товарищеский матч.

11 марта в 12:00 встречаются Карпаты Львов и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Днем ранее эти команды провели поединок 21-го тура УПЛ.

Карпаты – Шахтер. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Карпаты - Шахтер товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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