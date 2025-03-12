Шахтер добыл победу в товарищеском матче с Карпатами
В составе донецкого клуба голами отличились Антон Глущенко и Кауан Элиас
В среду, 12 марта, проходил товарищеский матч между львовскими «Карпатами» и донецким «Шахтером».
Встреча проходила во Львове.
В первом тайме команды сыграли вничью: в самом начале матча голом отличился львовский коллектив, а через 11 минут Антон Глущенко забил в ворота «Карпат».
Победу «Шахтеру» принес гол Кауана Элиаса после отличной передачи все того же Антона Глущенко.
В составе «Карпат» дебютировал бразильский новичок Фабиано.
Товарищеский матч.
Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 1:2
Голы: Подлепенец, 1 – Глущенко, 12, Элиас, 81
Шахтер: Фесюн, Траоре, Арройо, Педро Энрике, Винисиус, Грам, Элиас, Глущенко, Цуканов, Невертон, Фарина.
Запасные: Пузанков, Твардовский, Решетников, Башмарин, Ющенко.
Фото матча:
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І де ж наш котик? Від радості за сьогоднішню перемогу можна пригостити й смачним кормом! 😊
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На честь свята! На честь гола ЕлІаса❗
❤️😸Котику Ігорю купимо Whiskas-а❗😊
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Довів до заздрощів киян❗
⚽Забив сьогодні КауАн❗
А нам море радощів! Ні - океан❗
Поклав дуже класний гол КауАн❗
⚒️🧡🖤 😊