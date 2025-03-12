Шахтер добыл победу в товарищеском матче с Карпатами

В среду, 12 марта, проходил товарищеский матч между львовскими «Карпатами» и донецким «Шахтером».

Встреча проходила во Львове.

В первом тайме команды сыграли вничью: в самом начале матча голом отличился львовский коллектив, а через 11 минут Антон Глущенко забил в ворота «Карпат».

Победу «Шахтеру» принес гол Кауана Элиаса после отличной передачи все того же Антона Глущенко.

В составе «Карпат» дебютировал бразильский новичок Фабиано.

Товарищеский матч.

Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 1:2

Голы: Подлепенец, 1 – Глущенко, 12, Элиас, 81

Шахтер: Фесюн, Траоре, Арройо, Педро Энрике, Винисиус, Грам, Элиас, Глущенко, Цуканов, Невертон, Фарина.

Запасные: Пузанков, Твардовский, Решетников, Башмарин, Ющенко.

Фото матча: