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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
12.03.2025 12:00 – FT 1 : 2
Шахтер Донецк
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Товарищеские матчи
12 марта 2025, 13:53 | Обновлено 12 марта 2025, 13:59
1165
13

Шахтер добыл победу в товарищеском матче с Карпатами

В составе донецкого клуба голами отличились Антон Глущенко и Кауан Элиас

12 марта 2025, 13:53 | Обновлено 12 марта 2025, 13:59
1165
13
Шахтер добыл победу в товарищеском матче с Карпатами
ФК Шахтер

В среду, 12 марта, проходил товарищеский матч между львовскими «Карпатами» и донецким «Шахтером».

Встреча проходила во Львове.

В первом тайме команды сыграли вничью: в самом начале матча голом отличился львовский коллектив, а через 11 минут Антон Глущенко забил в ворота «Карпат».

Победу «Шахтеру» принес гол Кауана Элиаса после отличной передачи все того же Антона Глущенко.

В составе «Карпат» дебютировал бразильский новичок Фабиано.

Товарищеский матч.

Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 1:2

Голы: Подлепенец, 1 – Глущенко, 12, Элиас, 81

Шахтер: Фесюн, Траоре, Арройо, Педро Энрике, Винисиус, Грам, Элиас, Глущенко, Цуканов, Невертон, Фарина.

Запасные: Пузанков, Твардовский, Решетников, Башмарин, Ющенко.

Фото матча:

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Кауан Элиас Антон Глущенко Шахтер Донецк товарищеские матчи Карпаты Львов Карпаты - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 13
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DaVinci
З другої спроби таки виграли😁 От тільки толку😁
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+2
Олег Мандрівник
Ого сколько украинских фамилий 🤔😆
Ответить
+1
antt
А для чого цей матч на другий день?
Ответить
+1
ViAn
Може  це ефект форми, але на першому фото бразилець із 10 кг зайвої ваги. Але, може це дійсно така дивна проекція.
Ответить
+1
nivavn
Ще завтра будуть грати, і все - ЧУМПІЙОНИ !
Ответить
+1
serhiy
Ну хоч так ))).
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
apepa
А во сколько игра Заря-динама??
Ответить
-2
Vitaliy/Love ⚒️FCSD, 😸Cat i 🐟Rybakinu
😸 🇺🇦
👆
І де ж наш котик? Від радості за сьогоднішню перемогу можна пригостити й смачним кормом! 😊
🎉🎉🎉
На честь свята! На честь гола ЕлІаса❗
❤️😸Котику Ігорю купимо Whiskas-а❗😊
Ответить
-3
Vitaliy/Love ⚒️FCSD, 😸Cat i 🐟Rybakinu
🎉🥳З перемогою! Хоч і в товарнику, але гірники⚒️ приборкали левів! 🦁
.
Довів до заздрощів киян❗
⚽Забив сьогодні КауАн❗
А нам море радощів! Ні - океан❗
Поклав дуже класний гол КауАн❗
⚒️🧡🖤 😊
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
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