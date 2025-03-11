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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 15:40 | Обновлено 11 марта 2025, 16:08
513
0

Будковский шокировал Динамо. Киевский клуб быстро восстановил паритет

Поединок 21-го тура чемпионата Украины начался 11 марта в 15:30

11 марта 2025, 15:40 | Обновлено 11 марта 2025, 16:08
513
0
Будковский шокировал Динамо. Киевский клуб быстро восстановил паритет
ФК Заря Луганск. Филипп Будковский

Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Команді играют на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На второй минуте Филипп Будковский вывел гостей вперед, однако хозяева быстро восстановили паритет. Владислав Ванат сравнял счет.

ГОЛ, 1:0! Будковский, 2 мин

ГОЛ, 1:1! Ванат, 5 мин

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Заря Филипп Будковский Владислав Ванат
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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