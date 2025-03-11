Будковский шокировал Динамо. Киевский клуб быстро восстановил паритет
Поединок 21-го тура чемпионата Украины начался 11 марта в 15:30
Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря».
Команді играют на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
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На второй минуте Филипп Будковский вывел гостей вперед, однако хозяева быстро восстановили паритет. Владислав Ванат сравнял счет.
ГОЛ, 1:0! Будковский, 2 мин
ГОЛ, 1:1! Ванат, 5 мин
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