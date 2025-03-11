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Лига Чемпионов
Барселона
11.03.2025 19:45 - : -
Бенфика
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Лига чемпионов
11 марта 2025, 01:59 |
41
0

Барселона – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 11 марта в 19:45 по Киеву

11 марта 2025, 01:59 |
41
0
Барселона – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

11 марта на «Эстади Олимпико» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Барселона

Команда относится к величайшим в истории. И когда она остается без трофеев вообще, тренера не спасают ни предыдущие заслуги, ни даже статус местной живой легенды как футболиста. Так произошло в 2024-м году с Хави - тот расплатился своей должностью за допущенный спад. Приглашенный летом Флик уже добыл трофей, выиграв Суперкубок Испании, еще и порадовав болельщиков крупной победой над Реалом. С ним, а также с Атлетико, каталонцы ведут спор в Примере, и наконец-то получилось обойти конкурента снова. Параллельно с Диего Симеоне Ханси спорит и в полуфинале кубка, и первый, домашний поединок закончился зрелищными 4:4.

Теперь прибавляется и Лига чемпионов. Там в основном раунде не обошлось без осечек, Монако и вовсе проиграли. Но, главное, в итоге был один из лучших результатов, что позволил стартовать в плей-офф с раунда 1/8 финала. В Лиссабоне же даже ранее удаление и неплохие сэйвы Трубина не смогли помешать успеху.

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Бенфика

Клуб похож на своего соперника из Каталонии, только помещен в португальские реалии. Кстати, тут Рогеру Шмидту простили поражение в чемпионской гонке со Спортингом в прошлом розыгрыше Примейры. Хотя после первых же осечек в новом чемпионате немцу указали на дверь. Его преемник, Бруну Лаже, взял Кубок Лиги, причем в финале по пенальти обыграл соседа. И с ним же ведет спор за лидерство на фоне пытающегося не сильно отстать Порту.

Параллельно португальцы играли в Лиге чемпионов. Там было поровну побед и поражений, по 3 (в том числе зрелищные 4:5 с Барселоной). Этого хватило, чтобы выйти в плей-офф, а там в феврале выбили Монако. Правда, после выездных 1:0 еле свели к ничьей ответный, домашний поединок, и по паре голов были немалые вопросы к Трубину. Снова сыграв с подопечными Флика, пропустили единственный гол от Рафиньи в середине второго тайма - и снова при собственной ошибке.

Статистика личных встреч

До этого поединка соседи провели десять встреч. И португальцы выиграли лишь одну, проиграв уже пять.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в португальцев - как, наверное, и они сами. Ждем победы хозяев поля с форой -1,5 гола - им есть кому ее посвятить (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Барселона
11 марта 2025 -
19:45
Бенфика
Фора Барселоны (-1.5) 1.86 Сделать ставку
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Барселона Бенфика Барселона - Бенфика Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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