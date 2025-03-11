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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 16:15 | Обновлено 11 марта 2025, 16:18
692
0

Динамо Киев – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок 21-го тура чемпионата Украины начался 11 марта в 15:30

11 марта 2025, 16:15 | Обновлено 11 марта 2025, 16:18
692
0
Динамо Киев – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Команді играют на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур. 11 марта

Динамо Киев – Заря – 1:2

Видео голов: (обновляется)

ГОЛ, 1:0! Будковский, 2 мин

ГОЛ, 1:1! Ванат, 5 мин

ГОЛ, 1:2! Джордан, 9 мин

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Заря Луганск видео голов и обзор Динамо - Заря
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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