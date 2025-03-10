Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму

Мадридский «Реал» продолжает искать замену хорватскому полузащитнику Луке Модричу, которому в этом году исполнится 40 лет, и нашел кандидата на эту роль, сообщает Fichajes.

По информации источника, португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья привлекает внимание мадридского гранда. В «Реале» считают, что португалец идеально впишется в состав команды. Во Франции не желают расставаться со своим игроком, потому для начала переговоров «сливочным» придется предложить серьезную сумму за игрока.

В текущем сезоне Витинья провел 37 матчей на клубном уровне, забил 6голов и отдал 2 ассиста.

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