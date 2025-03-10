Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
Испания
10 марта 2025, 11:25 |
2499
0

Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму

Витинья привлекает внимание мадридского гранда

10 марта 2025, 11:25 |
2499
0
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Мадридский «Реал» продолжает искать замену хорватскому полузащитнику Луке Модричу, которому в этом году исполнится 40 лет, и нашел кандидата на эту роль, сообщает Fichajes.

По информации источника, португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья привлекает внимание мадридского гранда. В «Реале» считают, что португалец идеально впишется в состав команды. Во Франции не желают расставаться со своим игроком, потому для начала переговоров «сливочным» придется предложить серьезную сумму за игрока.

В текущем сезоне Витинья провел 37 матчей на клубном уровне, забил 6голов и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что в Испании высоко оценили игру Андрея Лунина.

По теме:
Проблема. Анчелотти оценил вероятность того, что Куртуа не сыграет в ЛЧ
Барселона получила предложение по одному из топ-игроков. Известен ответ
Флик дал добро. Барселона ведет переговоры по трансферу защитника
Витинья (ПСЖ) Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Лука Модрич
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 10 марта 2025, 01:36 11
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс

Элина уверенно разобралась с Даниэль Коллинс и вышла в 1/8 финала

«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
Футбол | 09 марта 2025, 21:08 0
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо

Итальянский коуч дал несколько комментариев после матча 27-го тура Ла Лиги

«Это солидный клуб». Шевченко ответил, где имел самую большую зарплату
Футбол | 10.03.2025, 10:58
«Это солидный клуб». Шевченко ответил, где имел самую большую зарплату
«Это солидный клуб». Шевченко ответил, где имел самую большую зарплату
0 из Шахтера и 1 динамовец. Названа ​​символическая сборная 20-го тура УПЛ
Футбол | 10.03.2025, 12:23
0 из Шахтера и 1 динамовец. Названа ​​символическая сборная 20-го тура УПЛ
0 из Шахтера и 1 динамовец. Названа ​​символическая сборная 20-го тура УПЛ
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Другие виды | 09.03.2025, 21:23
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
09.03.2025, 05:48 12
Футбол
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
09.03.2025, 08:00 24
Бокс
Магучих и покушение на рекорд Борзова. Как финишировал легкоатлетический ЧЕ
Магучих и покушение на рекорд Борзова. Как финишировал легкоатлетический ЧЕ
10.03.2025, 00:59 1
Другие виды
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
08.03.2025, 10:46 2
Футбол
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
09.03.2025, 08:22 14
Футбол
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
09.03.2025, 13:10 12
Футбол
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
Долгожданный подиум. Украина заняла третье место в мужской эстафете КМ
09.03.2025, 16:07 34
Биатлон
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
09.03.2025, 19:14 58
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем