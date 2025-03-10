Лучше Беллингема и Родриго. В Испании высоко оценили игру Лунина
Журналист Marca оценил игру Андрея в матче с «Райо»
Журналист Marca Хосе Луис Кальдерон высоко оценил выступление украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в матче 27-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано»:
«Первый тайм: Испуг, который сошел на нет после неудачной подачи ногой. Он жалуется на блок с углового, при котором его оставили на полпути, и Аридан пробил чуть выше ворот. Еще один монументальный испуг после неудачного паса от Асенсио, который застал его врасплох и прошел чуть дальше ворот. Отличный удар Ратиу. Отличный удар Эмбарбы с края поля. Он ничего не мог поделать с голом Педро Диаса.
Второй тайм тайм: Удар Альваро с близкого расстояния был спасен с трудом».
Журналист дал украинцу итоговую оценку в 7 баллов. Игру Джуда Беллингема и Родриго он оценил в 5 и 6 баллов соответственно.
Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Лунина за матч с «Райо Вальекано».
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