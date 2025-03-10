Лучше Беллингема и Родриго. В Испании высоко оценили игру Лунина

Журналист Marca Хосе Луис Кальдерон высоко оценил выступление украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в матче 27-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано»:

«Первый тайм: Испуг, который сошел на нет после неудачной подачи ногой. Он жалуется на блок с углового, при котором его оставили на полпути, и Аридан пробил чуть выше ворот. Еще один монументальный испуг после неудачного паса от Асенсио, который застал его врасплох и прошел чуть дальше ворот. Отличный удар Ратиу. Отличный удар Эмбарбы с края поля. Он ничего не мог поделать с голом Педро Диаса.

Второй тайм тайм: Удар Альваро с близкого расстояния был спасен с трудом».

Журналист дал украинцу итоговую оценку в 7 баллов. Игру Джуда Беллингема и Родриго он оценил в 5 и 6 баллов соответственно.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Лунина за матч с «Райо Вальекано».