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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 17:01 |
205
0

Динамо Киев – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 21-го тура чемпионата Украины состоится 11 марта в 15:30

10 марта 2025, 17:01 |
205
0
Динамо Киев – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 11 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Поединок пройдет на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Динамо Киев – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Динамо Киев – Заря
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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