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Премьер-лига
Верес
11.03.2025 15:30 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 19:14 | Обновлено 10 марта 2025, 19:20
147
0

Верес – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины пройдет 11 марта

10 марта 2025, 19:14 | Обновлено 10 марта 2025, 19:20
147
0
Верес – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

11 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Вересом и Полесьем в рамках 21 тура УПЛ.

Хозяева набрали 25 очков и находятся на 9-й позиции, а житомирская команда с 34 очками идет на 4-й позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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