Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/8 финала украинка сыграет против четвертой ракетки мира Джессики Пегулы (США). Поединок пройдет вторым запуском на Stadium 2 после игры Грикспор – Ватануки. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 5:2 в пользу Пегулы.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Елены Рыбакиной, либо против Мирры Андреевой.

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