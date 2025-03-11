Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
11 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1/8 финала украинка сыграет против четвертой ракетки мира Джессики Пегулы (США). Поединок пройдет вторым запуском на Stadium 2 после игры Грикспор – Ватануки. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.
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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 5:2 в пользу Пегулы.
Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Елены Рыбакиной, либо против Мирры Андреевой.
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