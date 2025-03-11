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  4. Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 марта 2025, 15:33 |
179
0

Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

11 марта 2025, 15:33 |
179
0
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

11 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/8 финала украинка сыграет против четвертой ракетки мира Джессики Пегулы (США). Поединок пройдет вторым запуском на Stadium 2 после игры Грикспор – Ватануки. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 5:2 в пользу Пегулы.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Елены Рыбакиной, либо против Мирры Андреевой.

📺 Видеотрансляция

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 11 марта
Стали известны все участницы 1/8 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина Джессика Пегула смотреть онлайн WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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