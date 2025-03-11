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  4. Три гола за девять минут. Защитник Джордан вывел Зарю вперед
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 15:47 | Обновлено 11 марта 2025, 15:57
192
0

Три гола за девять минут. Защитник Джордан вывел Зарю вперед

Поединок 21-го тура чемпионата Украины начался 11 марта в 15:30

11 марта 2025, 15:47 | Обновлено 11 марта 2025, 15:57
192
0
Три гола за девять минут. Защитник Джордан вывел Зарю вперед

Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Команді играют на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Джордан снова вывел гостей вперед, забив на 9-й минуте.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Заря
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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