Три гола за девять минут. Защитник Джордан вывел Зарю вперед

Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Команді играют на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

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Джордан снова вывел гостей вперед, забив на 9-й минуте.