Украина. Премьер лига11 марта 2025, 15:47 | Обновлено 11 марта 2025, 15:57
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Три гола за девять минут. Защитник Джордан вывел Зарю вперед
Поединок 21-го тура чемпионата Украины начался 11 марта в 15:30
11 марта 2025, 15:47 | Обновлено 11 марта 2025, 15:57
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Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря».
Команді играют на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Джордан снова вывел гостей вперед, забив на 9-й минуте.
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