ВИДЕО. Ястремская попрощалась с 2024 годом
Даяна поделилась публикациями в своем Instagram
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) опубликовала посты в своем Instagram.
Украинка попрощалась с 2024 годом, поделившись соответствующим видео с тренировки. Также Даяна выложила фотографии в платье из Брисбена, где уже в новогоднюю ночь начнет выступления на турнире WTA 500.
Во 2-м раунде австралийских соревнований Ястремская сыграет против Анастасии Потаповой (WTA 35). Ориентировочное время начала игры – 04:30 по Киеву.
ВИДЕО. Ястремская попрощалась с 2024 годом
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