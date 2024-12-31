Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Ястремская попрощалась с 2024 годом
WTA
31 декабря 2024, 13:48 |
588
0

ВИДЕО. Ястремская попрощалась с 2024 годом

Даяна поделилась публикациями в своем Instagram

31 декабря 2024, 13:48 |
588
0
ВИДЕО. Ястремская попрощалась с 2024 годом
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) опубликовала посты в своем Instagram.

Украинка попрощалась с 2024 годом, поделившись соответствующим видео с тренировки. Также Даяна выложила фотографии в платье из Брисбена, где уже в новогоднюю ночь начнет выступления на турнире WTA 500.

Во 2-м раунде австралийских соревнований Ястремская сыграет против Анастасии Потаповой (WTA 35). Ориентировочное время начала игры – 04:30 по Киеву.

ВИДЕО. Ястремская попрощалась с 2024 годом

По теме:
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Прогноз на матч WTA 500 в Брисбене
Бронзовая призерша Олимпийских игр-2024 сообщила о беременности
ФОТО. Первая ракетка Украины Костюк показала лучшие моменты 2024 года
видео фото Даяна Ястремская lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина провела 38 матчей с теннисистками из топ-20. Статистика украинки
Теннис | 31 декабря 2024, 13:02 0
Калинина провела 38 матчей с теннисистками из топ-20. Статистика украинки
Калинина провела 38 матчей с теннисистками из топ-20. Статистика украинки

31 декабря Ангелина переиграла Диану Шнайдер в 1/16 финала турнира в Брисбене

Милан оказался слишком большим для Фонсеки
Футбол | 31 декабря 2024, 11:37 9
Милан оказался слишком большим для Фонсеки
Милан оказался слишком большим для Фонсеки

Обозреватель Sport.ua – о закономерной отставке бывшего тренера «горняков» в «россонери»

Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Футбол | 30.12.2024, 23:08
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
Бокс | 31.12.2024, 08:21
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Футбол | 31.12.2024, 09:08
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
29.12.2024, 15:15
Футбол
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
30.12.2024, 21:45 4
Бокс
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
31.12.2024, 06:50
Бокс
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
29.12.2024, 08:32 6
Бокс
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 10
Футбол
«Я счастлив». Анчелотти – про возможность возглавить Рому
«Я счастлив». Анчелотти – про возможность возглавить Рому
30.12.2024, 12:26
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
31.12.2024, 07:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем