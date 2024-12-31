Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) опубликовала посты в своем Instagram.

Украинка попрощалась с 2024 годом, поделившись соответствующим видео с тренировки. Также Даяна выложила фотографии в платье из Брисбена, где уже в новогоднюю ночь начнет выступления на турнире WTA 500.

Во 2-м раунде австралийских соревнований Ястремская сыграет против Анастасии Потаповой (WTA 35). Ориентировочное время начала игры – 04:30 по Киеву.

ВИДЕО. Ястремская попрощалась с 2024 годом