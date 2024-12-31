Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Брисбене 1 января в 04:30
1 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В 1/16 финала украинка выйдет на корт против Анастасии Потаповой (WTA 35), которая выступает в «нейтральном» статусе. Поединок состоится 2-м запуском на корте №2 после игры Самсонова – Кудерметова. Ориентировочное время начала встречи – 04:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц на про-уровне и третья, если учитывать юниорский финал Уимблдона-2016.
Победительница противостояния в 3-м раунде сыграет против победительницы противостояния Кимберли Биррелл – Эмма Наварро.
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
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