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WTA
31 декабря 2024, 13:38 | Обновлено 31 декабря 2024, 13:53
409
0

Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Брисбене 1 января в 04:30

31 декабря 2024, 13:38 | Обновлено 31 декабря 2024, 13:53
409
0
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

1 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/16 финала украинка выйдет на корт против Анастасии Потаповой (WTA 35), которая выступает в «нейтральном» статусе. Поединок состоится 2-м запуском на корте №2 после игры Самсонова – Кудерметова. Ориентировочное время начала встречи – 04:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц на про-уровне и третья, если учитывать юниорский финал Уимблдона-2016.

Победительница противостояния в 3-м раунде сыграет против победительницы противостояния Кимберли Биррелл – Эмма Наварро.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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