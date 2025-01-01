«Играл с Неймаром». Милевский назвал самого слабого легионера Динамо

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский назвал самого слабого легионера в истории «бело-синих». Артем заявил, что бразильский нападающий Андре провалился в Украине.

Однозначно, Андре. Он играл в Сантосе с Неймаром, многое там забивал. Мы думали: вот это усиление ждет нас! А он оказался просто никаким: на тренировках, что в матчах. Клоун, одним словом. У Неймара получилось стать звездой, а у Андре – нет», – рассказал Милевский.

Андре провел в составе Динамо всего девять официальных поединков, отличившись одной результативной передачей.

Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».