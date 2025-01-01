«Играл с Неймаром». Милевский назвал самого слабого легионера Динамо
Артем раздосадован уровнем игры бразильца Андре
Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский назвал самого слабого легионера в истории «бело-синих». Артем заявил, что бразильский нападающий Андре провалился в Украине.
Однозначно, Андре. Он играл в Сантосе с Неймаром, многое там забивал. Мы думали: вот это усиление ждет нас! А он оказался просто никаким: на тренировках, что в матчах. Клоун, одним словом. У Неймара получилось стать звездой, а у Андре – нет», – рассказал Милевский.
Андре провел в составе Динамо всего девять официальных поединков, отличившись одной результативной передачей.
Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».
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100500% це була схема від тогочасного кацапського тренера.
а в 2023 цей Андре ще й до кацапстану подався за кровавим рублем.
Так щщо МІля правий, що це дідько ще той клоун