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  4. «Играл с Неймаром». Милевский назвал самого слабого легионера Динамо
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 12:58 |
1598
2

«Играл с Неймаром». Милевский назвал самого слабого легионера Динамо

Артем раздосадован уровнем игры бразильца Андре

01 января 2025, 12:58 |
1598
2
«Играл с Неймаром». Милевский назвал самого слабого легионера Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский назвал самого слабого легионера в истории «бело-синих». Артем заявил, что бразильский нападающий Андре провалился в Украине.

Однозначно, Андре. Он играл в Сантосе с Неймаром, многое там забивал. Мы думали: вот это усиление ждет нас! А он оказался просто никаким: на тренировках, что в матчах. Клоун, одним словом. У Неймара получилось стать звездой, а у Андре – нет», – рассказал Милевский.

Андре провел в составе Динамо всего девять официальных поединков, отличившись одной результативной передачей.

Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».

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Артем Милевский Андре Фелипе Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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"Після відставки головного тренера Валерія Газзаєва, на прохання якого і був куплений гравець, Андре став рідко потрапляти в основу Динамо, в основному виходячи тільки на заміну."
100500% це була схема від тогочасного кацапського тренера.
а в 2023 цей Андре ще й до кацапстану подався за кровавим рублем.
Так щщо МІля правий, що це дідько ще той клоун
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+1
Коментатор
ну,тут з Артемом точно не посперечаєшся 
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+1
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