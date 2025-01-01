Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. США – Китай. Матчи Гауфф и Фритца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 января 2025, 00:32 | Обновлено 01 января 2025, 00:51
23
0

США – Китай. Матчи Гауфф и Фритца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 1 января в 11:00

01 января 2025, 00:32 | Обновлено 01 января 2025, 00:51
23
0
США – Китай. Матчи Гауфф и Фритца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц и Коко Гауфф

1 января начнутся четвертьфинальные матчевые противостояние United Cup 2025.

На корт выйдут сборные США и Китая. Ориентировочное время начала первой игры – 11:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. 1/4 финала, Перт. 1 января

11:00. США – Китай (Перт)

  • Коко Гауфф – Гао Синьюй
  • Тейлор Фритц – Чжан Чжичжэнь
  • Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Чжан Шуай / Сунь Фандзин
📺 Видеотрансляция

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Польша – Чехия. Свентек – Мухова, Хуркач – Махач. Смотреть онлайн. LIVE
Великобритания – Австралия. Бултер vs де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE
Казахстан – Германия. Матчи Рыбакиной и Зверева. Смотреть онлайн. LIVE
смотреть онлайн женская сборная США по теннису сборная США по теннису женская сборная Китая по теннису сборная Китая по теннису United Cup Коко Гауфф Гао Синьюй Тейлор Фритц Чжан Чжичжэнь Чжан Шуай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Историческая дюжина. Незабываемые события украинского спорта в 2024-м
Другие виды | 31 декабря 2024, 17:00 4
Историческая дюжина. Незабываемые события украинского спорта в 2024-м
Историческая дюжина. Незабываемые события украинского спорта в 2024-м

Sport.ua вспоминает самые памятные мгновения уходящего года

Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
Футбол | 31 декабря 2024, 10:56 16
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера

Сергей Кривцов может перебраться в киевское «Динамо»

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31.12.2024, 10:00
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Бронзовая призерка Олимпиады рассказала о борьбе с раком
Теннис | 31.12.2024, 16:58
Бронзовая призерка Олимпиады рассказала о борьбе с раком
Бронзовая призерка Олимпиады рассказала о борьбе с раком
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
Бокс | 31.12.2024, 08:21
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трехкратный медалист Олимпиады объяснил, в чем Усик лучше Мухаммеда Али
Трехкратный медалист Олимпиады объяснил, в чем Усик лучше Мухаммеда Али
30.12.2024, 20:38 2
Бокс
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
30.12.2024, 02:46 1
Бокс
«Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо
«Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо
30.12.2024, 10:56 3
Футбол
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
30.12.2024, 16:34 10
Футбол
Джошуа проведет два боя в 2025 году. Хирн назвал желаемых соперников
Джошуа проведет два боя в 2025 году. Хирн назвал желаемых соперников
30.12.2024, 18:46
Бокс
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
31.12.2024, 09:08 12
Футбол
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
30.12.2024, 21:45 5
Бокс
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
30.12.2024, 10:19 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем