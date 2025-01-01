США – Китай. Матчи Гауфф и Фритца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 января начнутся четвертьфинальные матчевые противостояние United Cup 2025.

На корт выйдут сборные США и Китая. Ориентировочное время начала первой игры – 11:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. 1/4 финала, Перт. 1 января

11:00. США – Китай (Перт)

Коко Гауфф – Гао Синьюй

Коко Гауфф – Гао Синьюй Тейлор Фритц – Чжан Чжичжэнь

Тейлор Фритц – Чжан Чжичжэнь Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Чжан Шуай / Сунь Фандзин

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей