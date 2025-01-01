WTA01 января 2025, 00:32 | Обновлено 01 января 2025, 00:51
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США – Китай. Матчи Гауфф и Фритца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 1 января в 11:00
01 января 2025, 00:32 | Обновлено 01 января 2025, 00:51
23
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1 января начнутся четвертьфинальные матчевые противостояние United Cup 2025.
На корт выйдут сборные США и Китая. Ориентировочное время начала первой игры – 11:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. 1/4 финала, Перт. 1 января
11:00. США – Китай (Перт)
- Коко Гауфф – Гао Синьюй
- Тейлор Фритц – Чжан Чжичжэнь
- Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Чжан Шуай / Сунь Фандзин
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