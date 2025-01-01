1 января на «Элланд Роуд» пройдет матч 25-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Лидс Юнайтед» встретится с «Блэкберном». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Лидс Юнайтед

Команда - одна из самых успешных и популярных на Туманном Альбионе. Но долгое время она провела не выше Чемпионшипа. И только Бьелса в 2020-м году вернул белых в элитный дивизион. Но, продержавшись там три сезона, прописку в Премьер-Лиге потеряли. Чтобы вернуться побыстрее, руководство проекта позвали Фарке, что не раз выполнял такую же задачу с Норвичем. Вот только в 2023/2024 не получилось: в регулярном розыгрыше были сильнее Лестер и, сенсационно, Ипсвич, а в плей-офф финал выиграл Саутгемптон. Впрочем, Даниэлю дали еще один шанс, и пока что получается неплохо. Его подопечные редко проигрывают и побеждают больше чем в половине матчей. И, дожав в прошлом туре Дерби Каунти голом Ааронсона на 79-й минуте, получилось выйти на первую позицию.

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Блэкберн

Клуб был крепким середняком Премьер-Лиги при Аллардайсе. Но после смены владельца Биг Сэма бродяги вылетели, и вот уже больше десятка лет так больше и не возвращались в элитный британский футбольный дивизион. Наоборот, они падали в Лигу 1, но, правда, там уже не задержались. В прошлом сезоне в Чемпионшипе команда набрала 53 очка, всего на 3 больше, чем вылетевший Бирмингем, и закончила на 19-м месте. Сейчас Джон Юстас со своими подопечными смотрится гораздо живее. По сути, был один неудачный отрезок, когда в октябре - начале ноября было 5 поражений при единственной победе в 7 турах. Но после этого была выигрышная серия, что подняла в зону плей-офф, и только Миллуолу проиграли. Но за этим последовали ничья с Сандерлендом и поражение Халлу, что испортили зимние праздники болельщикам.

Статистика личных встреч

У белых было 4 победы кряду. Но в 2024-м году они проиграли и весной, и осенью.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в уверенную победу лидера. С учетом того, что гости как раз попали на спад, тут можно ставить на хозяев поля в форой -1,5 гола (коэффициент - 2,07).