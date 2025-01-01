Ангелина Калинина – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене в 06:00 по Киеву
2 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В 1/8 финала украинка сыграет против Юань Юэ (Китай, WTA 49). Поединок состоится 3-м запуском на корте №2 после игры Крюгер – Ламенс. Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в четвертьфинале встретится либо с Анастасией Потаповой (WTA 35), либо с Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113).
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
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