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WTA
01 января 2025, 11:29 |
312
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Ангелина Калинина – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене в 06:00 по Киеву

01 января 2025, 11:29 |
312
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Ангелина Калинина – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

2 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/8 финала украинка сыграет против Юань Юэ (Китай, WTA 49). Поединок состоится 3-м запуском на корте №2 после игры Крюгер – Ламенс. Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале встретится либо с Анастасией Потаповой (WTA 35), либо с Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113).

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Ангелина Калинина Юань Юэ смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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