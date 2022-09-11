11.09.2022 13:00 - : -
Украина. Премьер лига11 сентября 2022, 08:34 | Обновлено 11 сентября 2022, 10:55
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Днепр-1 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 сентября в 13:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги
11 сентября 2022, 08:34 | Обновлено 11 сентября 2022, 10:55
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11 сентября в 13:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Днепр-1» и «Металлист 1925».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Днепр-1 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН, а также FootballHub на YouTube.
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