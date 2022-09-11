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Чемпионат Украины
Днепр-1
11.09.2022 13:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 08:34 | Обновлено 11 сентября 2022, 10:55
15
0

Днепр-1 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 сентября в 13:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги

11 сентября 2022, 08:34 | Обновлено 11 сентября 2022, 10:55
15
0
Днепр-1 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1. Судья матча Александр Деревинский

11 сентября в 13:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Днепр-1» и «Металлист 1925».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».

Днепр-1 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН, а также FootballHub на YouTube.

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Источник Sport.ua
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