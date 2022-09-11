11 сентября в 13:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Днепр-1» и «Металлист 1925».

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Матч проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».

Днепр-1 – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН, а также FootballHub на YouTube.