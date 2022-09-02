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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 22:51 | Обновлено 02 сентября 2022, 23:05
1915
17

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки

22-летний полузащитник Кахим Пэррис подписал соглашение по схеме 4+1

02 сентября 2022, 22:51 | Обновлено 02 сентября 2022, 23:05
1915
17
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
ФК Динамо Киев. Кахим Пэррис

Киевское «Динамо» заключило контракт с 22-летним вингером сборной Ямайки Кахимом Пэррисом.

Соглашение рассчитано на 4 года с опцией продления еще на один год.

Кахим Пэррис родился 6 января 2000 года в Кингстоне (Ямайка). С 2017 по 2019 годы выступал на родине за «Кавалер».

В 2019 году он перебрался в Европу, подписав контракт со словенским «Домжале». Затем выступал за словенские клубы «Крка» и «Копер», из последнего перешел в «Динамо». На счету Пэрриса 42 матча в высшей лиге чемпионата Словении, в которых он забил 11 голов и отдал 3 ассиста.

За сборную Ямайки Кахим дебютировал в 2017 году, с тех пор провел в составе национальной команды 6 игр. Также выступал за юношеские и молодежную сборные.

Пэррис играет преимущественно на позиции вингера, причем имеет опыт игр на обоих флангах. Кахим – левша, его рост – 184 см.

Это второй новичок «Динамо» с начала сезона, ранее клуб подписал атакующего полузащитника Владислава Кабаева.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 17
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Умник
Я думал шутка
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+4
avk2307
Ну посмотрим что за птах... Дай бог чтобы усилил игру 
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+3
FunnyCat_____
Отлично, удачи парню! Сборник , который последние два сезона прогрессирует!
Ждем форварда!
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+2
ALKOSruLKA
умовний Антюх, лише з закордонним паспортом !
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+1
Gargantua
будет смешно, если он сыграет лучше чем Витя, который цены себе никак не сложит
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0
Макс Максов
Усейн Болт, ні? А я думав Усейн Болт...
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Иван Иванов
ооо, вот это нормально, яма-яма яма -яма -ямайка оуоуо. Ямайка - я наверно родился в майке
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-3
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