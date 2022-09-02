ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
22-летний полузащитник Кахим Пэррис подписал соглашение по схеме 4+1
Киевское «Динамо» заключило контракт с 22-летним вингером сборной Ямайки Кахимом Пэррисом.
Соглашение рассчитано на 4 года с опцией продления еще на один год.
Кахим Пэррис родился 6 января 2000 года в Кингстоне (Ямайка). С 2017 по 2019 годы выступал на родине за «Кавалер».
В 2019 году он перебрался в Европу, подписав контракт со словенским «Домжале». Затем выступал за словенские клубы «Крка» и «Копер», из последнего перешел в «Динамо». На счету Пэрриса 42 матча в высшей лиге чемпионата Словении, в которых он забил 11 голов и отдал 3 ассиста.
За сборную Ямайки Кахим дебютировал в 2017 году, с тех пор провел в составе национальной команды 6 игр. Также выступал за юношеские и молодежную сборные.
Пэррис играет преимущественно на позиции вингера, причем имеет опыт игр на обоих флангах. Кахим – левша, его рост – 184 см.
Это второй новичок «Динамо» с начала сезона, ранее клуб подписал атакующего полузащитника Владислава Кабаева.
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