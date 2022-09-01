50 на 50! Динамо покупает вингера сборной Ямайки. Что это за птица?

22-летний вингер сборной Ямайки и словенского клуба «Копер» Кахим Пэррис может перейти в киевское «Динамо».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, переговоры продолжаются, а вероятность трансфера составляет 50%:

«Новичком «Динамо» может стать вингер из Ямайки Кахим Пэррис. Футболист с опытом игры в Европе. Вице-чемпион Словении с клубом «Копер».

Ему 22 года. Переговоры продолжаются, где-то не сходятся на условиях. Поэтому вероятность трансфера – 50 на 50».

Кахим Энтони Пэррис родился в январе 2000 года. Выступал в амплуа хавбека за клубы: Кингстон Сити (Австралия), Кавалер (Ямайка), Домжале (Словения), Крка (Словения), Копер (Словения). Провел 6 матчей за сборную Ямайки.