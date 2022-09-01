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  4. 50 на 50! Динамо покупает вингера сборной Ямайки. Что это за птица?
Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 22:45 | Обновлено 01 сентября 2022, 23:01
1441
5

50 на 50! Динамо покупает вингера сборной Ямайки. Что это за птица?

Игрок словенского клуба «Копер» Кахим Пэррис может перейти в «Динамо»

01 сентября 2022, 22:45 | Обновлено 01 сентября 2022, 23:01
1441
5
50 на 50! Динамо покупает вингера сборной Ямайки. Что это за птица?
Twitter. Кахим Пэррис

22-летний вингер сборной Ямайки и словенского клуба «Копер» Кахим Пэррис может перейти в киевское «Динамо».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, переговоры продолжаются, а вероятность трансфера составляет 50%:

«Новичком «Динамо» может стать вингер из Ямайки Кахим Пэррис. Футболист с опытом игры в Европе. Вице-чемпион Словении с клубом «Копер».

Ему 22 года. Переговоры продолжаются, где-то не сходятся на условиях. Поэтому вероятность трансфера – 50 на 50».

Кахим Энтони Пэррис родился в январе 2000 года. Выступал в амплуа хавбека за клубы: Кингстон Сити (Австралия), Кавалер (Ямайка), Домжале (Словения), Крка (Словения), Копер (Словения). Провел 6 матчей за сборную Ямайки.

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Источник Чистий підкаст
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BestOf
Источник - ахметовская шестерка бурбас... А тем временем Динамо заявило на сезон Самбу Диалло. Вот это уже неожиданно и приятно 
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+2
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IgorDK
Тут можу лише привітати з придбанням нового футболіста, Вболіваємо разом!
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0
avk2307
Ну если как Рамирес в сборную будет на две - три недели ездить, то не факт что усиление будет
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0
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