ОФИЦИАЛЬНО. Тирана объявила об уходе Тауланта Сефери в полтавскую Ворсклу

В понедельник, 22 августа, албанский футбольный клуб «Тирана» объявил об уходе Тауланта Сефери в полтавскую «Ворсклу».

Клуб попрощался с игроком и выразил благодарность за сотрудничество:

«Спасибо, Таулант Сефери. «Тирана» сообщает о переходе игрока Тауланта Сефери в украинский клуб «Ворскла» и выражает благодарность за вклад игрока и его усердную работу. Спасибо за бесчисленные эмоции и проделанную работу. Футболка «Тираны» всегда будет для вас дома. Удачи в новом клубе. Рады, что смогли подчеркнуть качества отличного игрока, которым вы и являетесь».

За албанский клуб Таулант провел 61 матч во всех турнирах начиная с сезона 2020-2021 и забил 26 голов.