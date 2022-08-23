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23 августа 2022, 10:31 | Обновлено 23 августа 2022, 10:46
395
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тирана объявила об уходе Тауланта Сефери в полтавскую Ворсклу

Албанский клуб поблагодарил футболиста за сотрудничество

23 августа 2022, 10:31 | Обновлено 23 августа 2022, 10:46
395
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тирана объявила об уходе Тауланта Сефери в полтавскую Ворсклу
Instagram. Таулант Сефери

В понедельник, 22 августа, албанский футбольный клуб «Тирана» объявил об уходе Тауланта Сефери в полтавскую «Ворсклу».

Клуб попрощался с игроком и выразил благодарность за сотрудничество:

«Спасибо, Таулант Сефери. «Тирана» сообщает о переходе игрока Тауланта Сефери в украинский клуб «Ворскла» и выражает благодарность за вклад игрока и его усердную работу. Спасибо за бесчисленные эмоции и проделанную работу. Футболка «Тираны» всегда будет для вас дома. Удачи в новом клубе. Рады, что смогли подчеркнуть качества отличного игрока, которым вы и являетесь».

За албанский клуб Таулант провел 61 матч во всех турнирах начиная с сезона 2020-2021 и забил 26 голов.

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Тирана Ворскла Полтава Таулант Сефери трансферы трансферы УПЛ
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