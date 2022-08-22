Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Заря
23.08.2022 15:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 20:46 |
417
0

Заря – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встреча еврокубковых неудачников: бывшая команда Скрипника против нынешней

22 августа 2022, 20:46 |
417
0
Заря – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В первом туре нового чемпионата встретятся два представителя Украины в еврокубковом сезоне. При этом и «Заря», и «Ворскла» уже успели вылететь из Лиги конференций, не сумев преодолеть первых своих соперников по турниру. Предыдущее национальное первенство, не доигранное из-за рашистского вторжения в нашу страну, соперники завершили на соседних местах турнирной таблицы. Луганчане расположились на четвертой позиции, на 3 очка опередив полтавский клуб.

Заря

Луганская команда претерпела кардинальные изменения с предыдущим сезоном. С поста главного тренера «черно-белых» ушел Виктор Скрипник, который теперь возглавляет ближайшего соперника луганчан. Новым рулевым «Зари» стал работавший ранее в академии донецкого «Шахтера» нидерландский специалист Патрик ван Леувен. Ушли из «Зари» футболисты, вокруг которых строилась игра «черно-белых». Речь идет о Вернидубе, Фаворове, Хомченовском, Громове, Шахабе. Еще одного лидера луганчан Кабаева активно сватают в киевское «Динамо». Ушедшим игрокам на смену пришли как молодые, так и опытные футболисты.

К старту Украинской Премьер-лиги луганчане готовились в Польше, где провели ряд товарищеских матчей. Команда ван Леувена одержала шесть побед при одном поражении, но соперники «черно-белых», нужно отметить, были не высокого уровня (за исключением «Легии» и «Вислы»). Например, в своем последнем спарринге луганчане отгрузили польскому «Рашину» десять голов.

Посмотреть на обновленную «Зарю» и оценить боеспособность луганской команды украинские болельщики могли в матчах «черно-белых» против румынской «Университати» в рамках 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Впечатления остались довольно противоречивые. В первом поединке луганчане продемонстрировали добротную игру и с минимальным счетом обыграли соперников. А вот в ответном матче мы увидели совсем другую «Зарю»: медленную и неуверенную. В Крайове подопечные ван Леувена проиграли со счетом 0:3, завершив выступление в Лиге конференций.

Ворскла

Как уже упоминалось, на тренерском мостике полтавского клуба также произошли изменения: Юрия Максимова у руля «зелено-белых» сменил экс-наставник «Зари» Виктор Скрипник. На трансферном рынке полтавчане провели довольно качественную работу и пополнили свой состав бразильскими легионерами, которые не побоялись войны в Украине. «Ворскла» подписала защитников Фелипе Родригеса и Габриэля Назарио, а также взяла в аренду форварда Марлисона, известного украинским болельщикам по выступлениям за «Металлист 1925». Также стоит отметить переход в полтавскую команду опытного Дениса Олейника. А вот приобретение Андрея Кравчука вызвало негативные эмоции у болельщиков из-за отрезка карьеры хавбека, который он провел в московском «Торпедо».

Летнюю подготовку полтавчане также проводили в Польше, сыграв семь спаррингов (5 побед и 2 поражения). Во втором отборочном раунде Лиги конференций команда Виктора Скрипника противостояла шведскому «АИКу». В первом матче «зелено-белые» понравились своей нацеленностью на атаку и вырвали победу благодаря шедевральному удару в исполнении Челядина. А вот в повторном противостоянии «АИК» сумел отыграть гандикап: поединок перешел в дополнительное время. К сожалению, судьбу путевки в следующий раунд решил сомнительный гол, который оставил полтавчан за бортом евротурнира.

Статистика встреч

По очным дуэлям «Зари» и «Ворсклы» наблюдается равенство. Ну, или почти равенство. Луганчане обыгрывали соперников 11 раз, в то время как «зелено-белые» в 10-ти матчах праздновали успех. Еще 12 встреч завершились вничью. В прошлом чемпионате луганчане вырвали минимальную победу. На 83-й минуте единственный гол забил Фримпонг, которому ассистировал Аллахьяр.

Прогноз на противостояние

Боеспособность команд можно было оценить только в матчах Лиги конференций (товарищеские поединки в расчет не берем). И нужно отметить, что полтавчане понравились больше своих ближайших соперников. Это касается как атакующего потенциала, так и защитной линии, которая у «зелено-белых выглядит более сыгранно. Поэтому рискнем поставить на победу команды Виктора Скрипника.

Ориентировочные составы

«Заря»: Мацапура, Данченко, Имереков, Батагов, Вантух, Чурко, Назарина, Булеца, Кристиан, Нагнойный, Кабаев.

«Ворскла: Ризнык, Бацула, Яворский, Зайков, Пердута, Олейник, Пуцлин, Родригес, Козыренко, Степанюк, Марлисон.

23 августа, вторник

«Заря» – «Ворскла»
Ужгород. Стадион «Авангард». 15:00
 ТВ-трансляция: информация уточняется
Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)
ЗАРЯ ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Колос – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Черноморец – Верес. Текстовая трансляция матча
Президент Александрии: «Будем бороться за медали»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Заря - Ворскла прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет конфликт? В УПЛ отреагировали на срыв телепула
Футбол | 22 августа 2022, 17:17 38
Будет конфликт? В УПЛ отреагировали на срыв телепула
Будет конфликт? В УПЛ отреагировали на срыв телепула

Евгений Дикий пообещал действовать в соответствии с нормативно-правовыми документами

Тренер Бенфики: «Динамо откорректирует свою тактику»
Футбол | 22 августа 2022, 21:22 0
Тренер Бенфики: «Динамо откорректирует свою тактику»
Тренер Бенфики: «Динамо откорректирует свою тактику»

Рогер Шмидт – об ответном матче против «Динамо»

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 22.08.2022, 19:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Промоутер Фьюри: «Тайсон чувствует, что остановит Усика»
Бокс | 22.08.2022, 13:17
Промоутер Фьюри: «Тайсон чувствует, что остановит Усика»
Промоутер Фьюри: «Тайсон чувствует, что остановит Усика»
Это надо остановить. Двоюродный брат Тайсона Фьюри убит ударом ножа в шею
Бокс | 21.08.2022, 23:57
Это надо остановить. Двоюродный брат Тайсона Фьюри убит ударом ножа в шею
Это надо остановить. Двоюродный брат Тайсона Фьюри убит ударом ножа в шею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
21.08.2022, 09:10 10
Бокс
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
21.08.2022, 02:15
Бокс
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
Скандал! Что сказал Джошуа Усику? Наперекор тренерам Энтони вернулся в ринг
21.08.2022, 06:23 4
Бокс
Зинченко на высоте. Арсенал добыл третью подряд победу в чемпионате Англии
Зинченко на высоте. Арсенал добыл третью подряд победу в чемпионате Англии
20.08.2022, 21:39 7
Футбол
Защитник Динамо может перейти в французский клуб, который тренирует Фонсека
Защитник Динамо может перейти в французский клуб, который тренирует Фонсека
21.08.2022, 19:45 4
Футбол
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
21.08.2022, 17:01 5
Футбол
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
20.08.2022, 16:50 23
Футбол
Отобрать лицензию! Опубликованы судейские записки боя Усика с Джошуа
Отобрать лицензию! Опубликованы судейские записки боя Усика с Джошуа
21.08.2022, 06:10 21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности