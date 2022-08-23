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Чемпионат Украины
Заря
23.08.2022, FT 3 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 20:43 | Обновлено 23 августа 2022, 21:06
231
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Могли и должны были делать счет больше»

Тренер «Зари» – о победе над «Ворсклой»

23 августа 2022, 20:43 | Обновлено 23 августа 2022, 21:06
231
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Могли и должны были делать счет больше»
ФК Заря Луганск. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Зари» Патрик Ван Леувен поделился впечатлениями от победы 3:1 над «Ворсклой» в первом туре УПЛ:

– Сегодня было очень жарко. Такая погода влияла на игру команд. Это было заметно в течение матча.

В первом тайме мы должны были забивать больше голов, чем забили. Во втором тайме мы отдали инициативу. Была заметна усталость. Хотя могли и должны были делать счет больше.

– Какая цель перед командой на этот сезон?
– Мы хотим быть как можно выше в турнирной таблице. Всё возможно. Надо работать дальше, и у нас все получится. Надо понимать, что все мы – одна команда, которая и дает успех клубу в целом.

– В каком психологическом состоянии находится «Заря» после вылета из еврокубков?
– Конечно, мы были недовольны нашим вторым матчем. В первом поединке нам не удалось забить все, что создали, к сожалению. Мы проиграли в агрессии. Возможно, давил на ребят итоговый результат.

Но это совсем другой турнир. Это чемпионат Украины и прошлая игра не имела значения перед этим поединком.

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Источник ФК Заря
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