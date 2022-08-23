Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Могли и должны были делать счет больше»

Главный тренер «Зари» Патрик Ван Леувен поделился впечатлениями от победы 3:1 над «Ворсклой» в первом туре УПЛ:

– Сегодня было очень жарко. Такая погода влияла на игру команд. Это было заметно в течение матча.

В первом тайме мы должны были забивать больше голов, чем забили. Во втором тайме мы отдали инициативу. Была заметна усталость. Хотя могли и должны были делать счет больше.

– Какая цель перед командой на этот сезон?

– Мы хотим быть как можно выше в турнирной таблице. Всё возможно. Надо работать дальше, и у нас все получится. Надо понимать, что все мы – одна команда, которая и дает успех клубу в целом.

– В каком психологическом состоянии находится «Заря» после вылета из еврокубков?

– Конечно, мы были недовольны нашим вторым матчем. В первом поединке нам не удалось забить все, что создали, к сожалению. Мы проиграли в агрессии. Возможно, давил на ребят итоговый результат.

Но это совсем другой турнир. Это чемпионат Украины и прошлая игра не имела значения перед этим поединком.