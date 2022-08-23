Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Могли и должны были делать счет больше»
Тренер «Зари» – о победе над «Ворсклой»
Главный тренер «Зари» Патрик Ван Леувен поделился впечатлениями от победы 3:1 над «Ворсклой» в первом туре УПЛ:
– Сегодня было очень жарко. Такая погода влияла на игру команд. Это было заметно в течение матча.
В первом тайме мы должны были забивать больше голов, чем забили. Во втором тайме мы отдали инициативу. Была заметна усталость. Хотя могли и должны были делать счет больше.
– Какая цель перед командой на этот сезон?
– Мы хотим быть как можно выше в турнирной таблице. Всё возможно. Надо работать дальше, и у нас все получится. Надо понимать, что все мы – одна команда, которая и дает успех клубу в целом.
– В каком психологическом состоянии находится «Заря» после вылета из еврокубков?
– Конечно, мы были недовольны нашим вторым матчем. В первом поединке нам не удалось забить все, что создали, к сожалению. Мы проиграли в агрессии. Возможно, давил на ребят итоговый результат.
Но это совсем другой турнир. Это чемпионат Украины и прошлая игра не имела значения перед этим поединком.
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