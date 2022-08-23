Украина. Премьер лига23 августа 2022, 18:53 | Обновлено 23 августа 2022, 19:30
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Заря - Ворскла - 3:1. Яркий старт сезона для луганчан. Видео голов и обзор
Бывшая команда Скрипника обыграла нынешнюю
23 августа 2022, 18:53 | Обновлено 23 августа 2022, 19:30
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В матче 1-го тура нового сезона УПЛ «Заря» сумела обыграть «Ворсклу» со счетом 3:1, а дубль оформил форвард Денис Безбородько.
События матча
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Олейник (Ворскла).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Заря).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Заря).
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Назарина (Заря).
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