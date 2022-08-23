Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря - Ворскла - 3:1. Яркий старт сезона для луганчан. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Заря
23.08.2022, FT 3 : 1
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 18:53 | Обновлено 23 августа 2022, 19:30
532
0

Заря - Ворскла - 3:1. Яркий старт сезона для луганчан. Видео голов и обзор

Бывшая команда Скрипника обыграла нынешнюю

23 августа 2022, 18:53 | Обновлено 23 августа 2022, 19:30
532
0
Заря - Ворскла - 3:1. Яркий старт сезона для луганчан. Видео голов и обзор
ФК Заря

В матче 1-го тура нового сезона УПЛ «Заря» сумела обыграть «Ворсклу» со счетом 3:1, а дубль оформил форвард Денис Безбородько.

События матча

73’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Олейник (Ворскла).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Заря).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Заря).
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Назарина (Заря).
По теме:
Неудачное возвращение Вернидуба. Колос на своем поле обыграл Кривбасс
Рух покажет свой матч УПЛ на Youtube. Комментатор - Виктор Вацко
Какие будут санкции для Зари? Дело о телепуле передадут в КДК УАФ
Заря Луганск Ворскла Полтава видео голов и обзор Заря - Ворскла чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетанта: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ
Футбол | 23 августа 2022, 15:45 58
Сетанта: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ
Сетанта: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ

Канал не получил сигнал

Стали известны детали перехода Лукаса Тейлора в Шахтер
Футбол | 22 августа 2022, 21:57 2
Стали известны детали перехода Лукаса Тейлора в Шахтер
Стали известны детали перехода Лукаса Тейлора в Шахтер

Донецкий клуб арендует фулбека у греческого ПАОКа

Еврокубковые экс-бойцы. Заря не оставила шансов Ворскле
Футбол | 23.08.2022, 17:00
Еврокубковые экс-бойцы. Заря не оставила шансов Ворскле
Еврокубковые экс-бойцы. Заря не оставила шансов Ворскле
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
Бокс | 23.08.2022, 01:30
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Бокс | 23.08.2022, 09:16
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
21.08.2022, 20:00 10
Бокс
Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!
Названы дата и место поединка Усика с Фьюри. Это ночь перед финалом ЧМ!
22.08.2022, 09:00 39
Бокс
Образцовый бизнес. 10 самых дорогих продаж в истории Бенфики
Образцовый бизнес. 10 самых дорогих продаж в истории Бенфики
22.08.2022, 12:34 5
Футбол
Экс-соперник Кличко – о бое Усик – Джошуа «Всегда есть один судья-идиот»
Экс-соперник Кличко – о бое Усик – Джошуа «Всегда есть один судья-идиот»
21.08.2022, 16:25
Бокс
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
21.08.2022, 17:01 5
Футбол
ВИДЕО. Артета снова похвалил Зинченко
ВИДЕО. Артета снова похвалил Зинченко
21.08.2022, 17:35 1
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Цыганков и Попов не сыграют с Бенфикой из-за травм»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Цыганков и Попов не сыграют с Бенфикой из-за травм»
22.08.2022, 23:46 14
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Вчера я проиграл Усику и своим эмоциям»
Энтони ДЖОШУА: «Вчера я проиграл Усику и своим эмоциям»
21.08.2022, 21:55 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности