Во вторник, 23-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:00.

Лучше пары для одного из первых матчей нового сезона придумать было сложно. Два неудачника текущей квалификации Лиги конференций УЕФА, которых объединяет фигура Виктора Скрипника, ранее тренировавшего коллектив из Луганска, а теперь пытающийся привнести что-то новое в эпоху после Юрия Максимова. «Заря» вынуждена во второй раз в своей новейшей истории менять место прописки из-за активных боевых действий, однако задачи команды от этого не меняются. Борьба за «золотые» медали в условиях, когда у чемпионата нет фаворитов – идеальный шторм для коллективов средней руки в нашем футболе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Ворскла». За ходом матча можно следить по этой ссылке.