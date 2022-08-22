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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 01:32 |
33
0

Заря – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

22 августа 2022, 01:32 |
33
0
Заря – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

Во вторник, 23-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:00.

Лучше пары для одного из первых матчей нового сезона придумать было сложно. Два неудачника текущей квалификации Лиги конференций УЕФА, которых объединяет фигура Виктора Скрипника, ранее тренировавшего коллектив из Луганска, а теперь пытающийся привнести что-то новое в эпоху после Юрия Максимова. «Заря» вынуждена во второй раз в своей новейшей истории менять место прописки из-за активных боевых действий, однако задачи команды от этого не меняются. Борьба за «золотые» медали в условиях, когда у чемпионата нет фаворитов – идеальный шторм для коллективов средней руки в нашем футболе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Ворскла». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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