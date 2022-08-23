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Чемпионат Украины
Заря
23.08.2022, FT 3 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 17:00 | Обновлено 23 августа 2022, 17:43
1080
9

Еврокубковые экс-бойцы. Заря не оставила шансов Ворскле

Команда Патрика ван Леувена мощно стартовала в новом сезоне

23 августа 2022, 17:00 | Обновлено 23 августа 2022, 17:43
1080
9
Еврокубковые экс-бойцы. Заря не оставила шансов Ворскле
ФК Заря

Сезон украинской Премьер-лиги в день своего торжественного открытия продолжил набирать обороты матчем в Ужгороде, где на поле местного стадиона «Авангард» встречались команды, которые украинские болельщики уже могли увидеть в нынешней летней кампании. Луганская «Заря» и полтавская «Ворскла» принимали участие в квалификации Лиги конференций УЕФА, однако потерпели досадные поражения уже во время первых противостояний против румынской «Университатеи» и шведского АИК соответственно.

Судьба, с помощью слепого жребия, свела эти команды между собой уже в матче первого тура нового сезона, а особый шарм этой дуэли добавлял еще и тот факт, что летом «зелено-белых» возглавил Виктор Скрипник. Украинский специалист завершил свою деятельность во главе именно луганской «Зари», которая получила себе иностранного специалиста в непосредственное руководство команды. Нидерландец Патрик ван Леувен, известный украинскому болельщику по плодотворной работе над развитием академии донецкого «Шахтера», будет теперь строить проект «мужиков».

Наша встреча началась с ужасной ошибки голкипера гостей Дмитрия Ризныка во время передачи на левый фланг защиты, после которой хозяевам удалось заработать пенальти усилиями бразильца Кристиана у правого вратарского угла. К отметке подошел Назарина, и именно капитану команды ван Леувена удалось забить первый мяч нового сезона выстрелом в левый верхний угол. Неудачное действие вратаря «Ворсклы» в итоге привело к тому, что команда Скрипника в эту игру так и не вошла должным образом.

К завершению первого получаса встречи полтавчане так и не смогли построить ответные атаи, а затем пропустили из-за высокой линию защиты. Это позволило Безбородько бежать на свидание с Ризныком вплоть до штрафной из центрального круга, где голкипер был затем легко отыгран. Даже без больших скоростей из-за значительной жары в Ужгороде «Заря» полностью переигрывала своих соперников.

Вторую половину игры команда ван Леувена начала с третьего гола, момент для которого возник также по итогу контратаки, в завершении которой Кабаев нашел на левом фланге штрафного все того же свободного Безбородька. Даже с реакцией на события на футбольном поле в виде собственных замен Скрипник не успевал, в отличие от того же нидерландского специалиста, которому удавалось контролировать скорость игры.

Действительно, «Ворскла» не поехала домой с пустыми руками, за что может быть благодарна Денису Олейнику, который на 73 минуте сам заработал и реализовал пенальти за фол Чурко против него. Кроме того, у полтавчан было несколько моментов в завершение встречи, однако Мацапура был максимально надежным на линии ворот.

В следующем туре луганская «Заря» сыграет в гостях у «Львова», а полтавская «Ворскла» проведет домашнюю встречу против ровенского «Вереса».

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Заря» – «Ворскла» - 3:1

 Назарина, 7, Безбородько, 30, 53 – Олейник, 73 (пен.)

Бацула, 14

«Заря»: Мацапура – Смиян, Имереков, Батагов, Данченко – Булеца (Мишнев, 63), Назарина (Бражко, 85), Чурко – Кабаев (Вантух, 85), Безбородько (Нагнойный, 63), Кристиан (Русин, 78).

«Ворскла»: Ризнык – Бацула (Мельничук, 68), Чеснаков, Челядин (Яворский, 75), Филипе (Крупский, 83) – Олейник, Ардит, Скляр, Тотре (Козыренко, 68) – Степанюк, Марлисон (Сулейманов, 68).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Удары (в створ): 9 (5) – 7 (3)
Угловые: 2 – 3
Оффсайды: 3 – 1.

ЗАРЯ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 30°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 9
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BekXan
Зорю с перемогою.По Срипнику бачу не буде діла.В еврозоні Ворскла грала командою без тренера і початок чемпіонату теж без тренера.Керівництво Ворскли прогавило відверто Максимова.А тепер немає команди.
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0
veter
Спасибо Катерине что приехала из Европы и разобралась без ВАР.
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0
Letifer
Ща возьмут и лишат очков из-за трансляции...
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0
Stanislav Matusevych
Давно я цього не писав, але від зміни клубу нічого ж не змінюється. Боже, яке Скрипник дно! Ніби й легіонерів вдалося підписати на заміну тим, що пішли, й пару непоганих українців додому повернути, а в результаті має радіти, що не з великим рахунком своїй колишній команді програв. Взагалі компактності в грі нема ніякої, величезні дірки по всьому полю. Окрема геніальність, що поставив молодого опорника грати центрального захисника, залишивши на банці досвідченого Яворського. Браво, недотренер.
Зорю натомість із перемогою. Я не знаю, чи стане ван Леувен хорошим тренером, і взагалі чи вдасться серйозні задачі вирішувати нинішнім складом, але гірше, ніж за попереднього недотренера, бути точно не може. Дякую команді, що показали своє місце розпіареному нездарі.
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0
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alekos59
Чморскляне совсем ни вдугу, а мужики без первичных половых признаков прямо Ливер на их фоне, так бы с роминами! 
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-1
Sunrise
Через матч обнадеживает Заря)  Ещё реализацию бы получше. Команде спасибо! А вот к  руководству вопросы по трансляции. 
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-1
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