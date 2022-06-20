ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Днепра-1 перешел в бельгийский Левен

26-летний голкипер «Днепра-1» Валентин Кожокару перешел в бельгийский «Левен».

Сообщается, что румын подписал с клубом трехлетнее трудовое соглашение.

Финансовые подробности трансфера не афишируются.

Отметим, что Кожокару был куплен «Днепром-1» летом минувшего года за 100 тысяч евро, а после начала российско-украинской войны на правах аренды несколько месяцев провел в «Фейенорде».