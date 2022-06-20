Украина. Премьер лига20 июня 2022, 22:01 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Днепра-1 перешел в бельгийский Левен
До этого Валентин Кожокару был в аренде в «Фейенорде»
20 июня 2022, 22:01 |
2198
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26-летний голкипер «Днепра-1» Валентин Кожокару перешел в бельгийский «Левен».
Сообщается, что румын подписал с клубом трехлетнее трудовое соглашение.
Финансовые подробности трансфера не афишируются.
Отметим, что Кожокару был куплен «Днепром-1» летом минувшего года за 100 тысяч евро, а после начала российско-украинской войны на правах аренды несколько месяцев провел в «Фейенорде».
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