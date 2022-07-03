Ворскла отозвала полузащитника из аренды в белорусском клубе

Полтавская «Ворскла» отозвала из аренды полузащитника Юрия Козыренко, который выступал за белорусскую «Ислочь».

В белорусский клуб Козыренко перешел полтора года назад. За это время полузащитник провел 48 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Перед стартом сезона-2022 Козыренко был избран капитаном белорусского клуба.