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Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 04:28 | Обновлено 03 июля 2022, 04:29
129
0

Ворскла отозвала полузащитника из аренды в белорусском клубе

Юрий Козыренко возвращается в полтавскую команду

03 июля 2022, 04:28 | Обновлено 03 июля 2022, 04:29
129
0
Ворскла отозвала полузащитника из аренды в белорусском клубе
ФК Ислочь. Юрий Козыренко

Полтавская «Ворскла» отозвала из аренды полузащитника Юрия Козыренко, который выступал за белорусскую «Ислочь».

В белорусский клуб Козыренко перешел полтора года назад. За это время полузащитник провел 48 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Перед стартом сезона-2022 Козыренко был избран капитаном белорусского клуба.

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Источник ФК Ислочь
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