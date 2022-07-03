Украина. Премьер лига03 июля 2022, 04:28 | Обновлено 03 июля 2022, 04:29
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Ворскла отозвала полузащитника из аренды в белорусском клубе
Юрий Козыренко возвращается в полтавскую команду
03 июля 2022, 04:28 | Обновлено 03 июля 2022, 04:29
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Полтавская «Ворскла» отозвала из аренды полузащитника Юрия Козыренко, который выступал за белорусскую «Ислочь».
В белорусский клуб Козыренко перешел полтора года назад. За это время полузащитник провел 48 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
Перед стартом сезона-2022 Козыренко был избран капитаном белорусского клуба.
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