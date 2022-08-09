ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вратаря Агробизнеса
Олег Мозиль продолжит карьеру в харьковском клубе
ФК «Металлист 1925» заключил контракт с третьим летним новичком. Игроком харьковской команды стал 26-летний украинский вратарь Олег Мозиль.
На профессиональном уровне играл за львовские «Карпаты», ровенский «Верес», черновицкую «Буковину», житомирское «Полесье» и «Агробизнес». В его составе провел последние два сезона и сыграл в 57 официальных матчах.
В «Металлисте 1925» Мозиль будет выступать под 37-м номером.
Отметим, что «Металлист 1925» сыграет в стартовом туре нового сезона УПЛ.
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