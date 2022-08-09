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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вратаря Агробизнеса
Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 17:12 |
266
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вратаря Агробизнеса

Олег Мозиль продолжит карьеру в харьковском клубе

09 августа 2022, 17:12 |
266
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал вратаря Агробизнеса
ФК Металлист 1925. Олег Мозиль

ФК «Металлист 1925» заключил контракт с третьим летним новичком. Игроком харьковской команды стал 26-летний украинский вратарь Олег Мозиль.

На профессиональном уровне играл за львовские «Карпаты», ровенский «Верес», черновицкую «Буковину», житомирское «Полесье» и «Агробизнес». В его составе провел последние два сезона и сыграл в 57 официальных матчах.

В «Металлисте 1925» Мозиль будет выступать под 37-м номером.

Отметим, что «Металлист 1925» сыграет в стартовом туре нового сезона УПЛ.  

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Источник ФК Металлист 1925
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