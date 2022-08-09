Украина. Премьер лига09 августа 2022, 05:32 |
147
0
Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ
«Шахтер» сразится против «Металлиста 1925»
09 августа 2022, 05:32 |
147
0
Следующий сезон Украинской Премьер-лиги стартует 23 августа.
Сообщается, что в первой встрече нового сезона сразятся «Шахтер» и «Металлист 1925».
Ранее стало известно, что этот матч пройдет на НСК «Олимпийский».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 августа 2022, 09:06 13
Мануэль Фет заявил, что украинец не перейдет в клуб из Леверкузена
Зимние виды | 09 августа 2022, 01:30 3
Виктор Петренко опозорил Украинскую федерацию фигурного катания
Футбол | 08.08.2022, 10:59
Футбол | 08.08.2022, 21:58
Футбол | 08.08.2022, 18:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Другие виды
07.08.2022, 18:32 1
07.08.2022, 09:59 34
07.08.2022, 20:35 6
Футбол
08.08.2022, 11:47
07.08.2022, 01:23
08.08.2022, 04:20 1