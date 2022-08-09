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Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 05:32 |
147
0

Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ

«Шахтер» сразится против «Металлиста 1925»

09 августа 2022, 05:32 |
147
0
Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ
ФК Шахтер Донецк

Следующий сезон Украинской Премьер-лиги стартует 23 августа.

Сообщается, что в первой встрече нового сезона сразятся «Шахтер» и «Металлист 1925».

Ранее стало известно, что этот матч пройдет на НСК «Олимпийский».

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Шахтер Донецк Металлист 1925 НСК Олимпийский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник Профутбол
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