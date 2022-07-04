Украина. Премьер лига04 июля 2022, 21:21 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла взяла в аренду на сезон бразильского форварда
Марлисон как минимум на год переезжает в полтавскую команду
04 июля 2022, 21:21 |
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24-летний форвард «Фигейренсе» Марлисон на правах аренды переходит в «Ворсклу», сообщает официальный сайт бразильского клуба.
Аренда рассчитана на один сезон, а контракт Марлисона с «Фигейренсе» действует до конца 2024 года.
Примечательно, что Марлисон в сезоне-2021/22 уже играл в УПЛ – на правах аренды за «Металлист 1925». На его счету было 14 матчей в чемпионате, в которых он забил 5 мячей.
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