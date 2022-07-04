ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла взяла в аренду на сезон бразильского форварда

24-летний форвард «Фигейренсе» Марлисон на правах аренды переходит в «Ворсклу», сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Аренда рассчитана на один сезон, а контракт Марлисона с «Фигейренсе» действует до конца 2024 года.

Примечательно, что Марлисон в сезоне-2021/22 уже играл в УПЛ – на правах аренды за «Металлист 1925». На его счету было 14 матчей в чемпионате, в которых он забил 5 мячей.