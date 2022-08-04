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Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 14:28 | Обновлено 04 августа 2022, 14:29
482
0

Артем Холод может продолжить карьеру в США

22-летним украинцем заинтересовался клуб с ЮСЛ

04 августа 2022, 14:28 | Обновлено 04 августа 2022, 14:29
482
0
Артем Холод может продолжить карьеру в США
Instagram. Артем Холод

Менеджер клуба «Эль-Пасо Локомотив» заявил, что украинский полузащитник Артем Холод заканчивает оформление визы и в ближайшее время перейдет в новый клуб, который выступает во второй по рангу лиги в США.

Артем Холод принадлежит донецкому «Шахтеру», но в прошлом сезоне играл в аренде в «Мариуполе».

В прошлом сезоне Артем провел 4 матча за «Мариуполь» в УПЛ и 2 в Кубке Украины. Результативными действиями не отметился.

В сезоне 2020/2021 перебывал в аренде у «Металлист 1925», где провел 18 матчей в Первой лиге.

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