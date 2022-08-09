ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин - игрок Зари

Клуб УПЛ «Заря» объявил о подписании контракта с форвардом Назарием Русиным. Экс-игрок «Динамо» Киев получил контракт до середины 2025 года.

Условия сделки с киевским клубом не называются. Ранее была информация о том, что Русин может стать частью сделки по переходу Владислава Кабаєва в «Динамо», но в СМИ сообщается, что это будут отдельные трансферы.

Назарий уже выступал в составе «Зари», поэтому клуб его представил в роли Терминатора с известной фразой I'll be back.

23-летний Русин последние сезоны на правах аренды выступал за «Легию», «Днепр-1» и «Черноморец».