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Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 13:13 | Обновлено 09 августа 2022, 13:38
2214
5

ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин - игрок Зари

Он вернулся. Как Терминатор

09 августа 2022, 13:13 | Обновлено 09 августа 2022, 13:38
2214
5
ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин - игрок Зари
ФК Заря

Клуб УПЛ «Заря» объявил о подписании контракта с форвардом Назарием Русиным. Экс-игрок «Динамо» Киев получил контракт до середины 2025 года.

Условия сделки с киевским клубом не называются. Ранее была информация о том, что Русин может стать частью сделки по переходу Владислава Кабаєва в «Динамо», но в СМИ сообщается, что это будут отдельные трансферы.

Назарий уже выступал в составе «Зари», поэтому клуб его представил в роли Терминатора с известной фразой I'll be back.

23-летний Русин последние сезоны на правах аренды выступал за «Легию», «Днепр-1» и «Черноморец».

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Источник ФК Заря
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Комментарии 5
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korsun_skif
Успіхів йому у Зорі!
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0
Maks Maks
Теперь ждём Кабаева в Динамо 
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0
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Артем Дима футболист
Может  и пригодится заре. 
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-2
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