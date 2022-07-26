Украина. Первая лига26 июля 2022, 08:01 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала голкипера Вереса
Артем Кичак продолжит карьеру в Первой лиги
26 июля 2022, 08:01 |
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«Оболонь» Киев официально сообщила о подписании опытного голкипера Артема Кичака. По информации Transfermarkt, контракт с 33-летним вратарем рассчитан на один год.
Предыдущим клубом Кичака был «Верес» Ровно, где он не сумел завоевать место в основе и провел всего три матча. Также ранее выступал за «Динамо» Киев, «Волынь», «Олимпик» Донецк и венгерский «МТК Будапешт».
На прошлой неделе «Оболонь» устроила серьезную кадровую чистку состава.
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