ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала голкипера Вереса

«Оболонь» Киев официально сообщила о подписании опытного голкипера Артема Кичака. По информации Transfermarkt, контракт с 33-летним вратарем рассчитан на один год.

Предыдущим клубом Кичака был «Верес» Ровно, где он не сумел завоевать место в основе и провел всего три матча. Также ранее выступал за «Динамо» Киев, «Волынь», «Олимпик» Донецк и венгерский «МТК Будапешт».

На прошлой неделе «Оболонь» устроила серьезную кадровую чистку состава.