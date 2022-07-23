Киевская «Оболонь» серьезно обновила состав и подписала много новичков. Ожидается, что киевский клуб будет претендовать на выход в УПЛ из Первой лиги. Произошли следующие изменения в составе.

Прекратили сотрудничество с клубом из-за завершения срока действия контракта (или с согласия сторон)

Вратарь Василий Литвиненко

Защитник Максим Потопальский

Защитник Никита Глошардин

Защитник Владимир Дмитренко

Защитник Юрий Мате

Защитник Алексей Майданевич

Полузащитник Сергей Суханов

Полузащитник Алексей Лобов

Полузащитник Дмитрий Сычевский

Полузащитник Игорь Мединский

Нападающий Алексей Щебетун

Нападающий Константин Черний

Тренер вратарей Геннадий Тарасюк

Продлили контракт (до 30 июня 2023 года, если не указано иное):

Главный тренер Валерий Иващенко

Ассистент главного тренера Александр Антоненко

Центральный полузащитник Максим Покотилюк

Полузащитник Алексей Савченко

Нападающий Александр Батальский

Нападающий Станислав Василенко (до 30 июня 2024 года)

Новички команды, подписавшие контракт