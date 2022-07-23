Украина. Первая лига23 июля 2022, 05:35 | Обновлено 23 июля 2022, 06:20
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Оболонь серьезно обновила состав и подписала много новичков
Ожидается, что киевский клуб будет претендовать на выход в УПЛ из Первой лиги
23 июля 2022, 05:35 | Обновлено 23 июля 2022, 06:20
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Киевская «Оболонь» серьезно обновила состав и подписала много новичков. Ожидается, что киевский клуб будет претендовать на выход в УПЛ из Первой лиги. Произошли следующие изменения в составе.
Прекратили сотрудничество с клубом из-за завершения срока действия контракта (или с согласия сторон)
- Вратарь Василий Литвиненко
- Защитник Максим Потопальский
- Защитник Никита Глошардин
- Защитник Владимир Дмитренко
- Защитник Юрий Мате
- Защитник Алексей Майданевич
- Полузащитник Сергей Суханов
- Полузащитник Алексей Лобов
- Полузащитник Дмитрий Сычевский
- Полузащитник Игорь Мединский
- Нападающий Алексей Щебетун
- Нападающий Константин Черний
- Тренер вратарей Геннадий Тарасюк
Продлили контракт (до 30 июня 2023 года, если не указано иное):
- Главный тренер Валерий Иващенко
- Ассистент главного тренера Александр Антоненко
- Центральный полузащитник Максим Покотилюк
- Полузащитник Алексей Савченко
- Нападающий Александр Батальский
- Нападающий Станислав Василенко (до 30 июня 2024 года)
Новички команды, подписавшие контракт
- Защитник Артем Терехов будет выступать под 3-м номером
- Полузащитник Виталий Груша будет выступать под 25-м номером
- Защитник Евгений Корохов будет выступать под 22-м номером
- Защитник Дмитрий Фатеев будет выступать под 20-м номером
- Защитник Даниил Карась будет выступать под 2-м номером
- Полузащитник Тарас Мороз будет выступать под 4-м номером
- Полузащитник Сергей Машталир будет выступать под 77-м номером
- Полузащитник Сергей Косовский будет выступать под 19 номером
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