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Украина. Первая лига
23 июля 2022, 05:35 | Обновлено 23 июля 2022, 06:20
203
0

Оболонь серьезно обновила состав и подписала много новичков

Ожидается, что киевский клуб будет претендовать на выход в УПЛ из Первой лиги

23 июля 2022, 05:35 | Обновлено 23 июля 2022, 06:20
203
0
Оболонь серьезно обновила состав и подписала много новичков
ФК Оболонь Киев

Киевская «Оболонь» серьезно обновила состав и подписала много новичков. Ожидается, что киевский клуб будет претендовать на выход в УПЛ из Первой лиги. Произошли следующие изменения в составе.

Прекратили сотрудничество с клубом из-за завершения срока действия контракта (или с согласия сторон)

  • Вратарь Василий Литвиненко
  • Защитник Максим Потопальский
  • Защитник Никита Глошардин
  • Защитник Владимир Дмитренко
  • Защитник Юрий Мате
  • Защитник Алексей Майданевич
  • Полузащитник Сергей Суханов
  • Полузащитник Алексей Лобов
  • Полузащитник Дмитрий Сычевский
  • Полузащитник Игорь Мединский
  • Нападающий Алексей Щебетун
  • Нападающий Константин Черний
  • Тренер вратарей Геннадий Тарасюк

Продлили контракт (до 30 июня 2023 года, если не указано иное):

  • Главный тренер Валерий Иващенко
  • Ассистент главного тренера Александр Антоненко
  • Центральный полузащитник Максим Покотилюк
  • Полузащитник Алексей Савченко
  • Нападающий Александр Батальский
  • Нападающий Станислав Василенко (до 30 июня 2024 года)

Новички команды, подписавшие контракт

  • Защитник Артем Терехов будет выступать под 3-м номером
  • Полузащитник Виталий Груша будет выступать под 25-м номером
  • Защитник Евгений Корохов будет выступать под 22-м номером
  • Защитник Дмитрий Фатеев будет выступать под 20-м номером
  • Защитник Даниил Карась будет выступать под 2-м номером
  • Полузащитник Тарас Мороз будет выступать под 4-м номером
  • Полузащитник Сергей Машталир будет выступать под 77-м номером
  • Полузащитник Сергей Косовский будет выступать под 19 номером
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Оболонь Киев трансферы УПЛ трансферы Первая лига Украины продление контракта Василий Литвиненко Максим Потопальский Никита Глошардин Владимир Дмитренко Юрий Мате Алексей Майданевич Сергей Суханов Алексей Лобов Дмитрий Сычевский Игорь Мединский Алексей Щебетун Константин Черний Валерий Иващенко Александр Антоненко Максим Покотилюк Алексей Савченко Александр Батальский Станислав Василенко Артем Терехов Виталий Груша Евгений Корохов Дмитрий Фатеев Даниил Карась Тарас Мороз Сергей Машталир Сергей Косовский
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Источник ФК Оболонь
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