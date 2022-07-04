ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал капитана Львова
Алексей Довгий сменил клубную прописку
Львовский «Рух» официально объявил о подписании капитана «Львова» Алексея Довгого. Детали подписанного соглашения не сообщаются.
В новом клубе Довгий будет выступать под 6-м номером. 32-летний украинский хавбек сменил клубную прописку на правах свободного агента.
Довгий играл во «Львове» с января 2021 года. В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей и забил 3 гола.
За свою карьеру Довгий также выступал за «Динамо-2», ЦСКА Киев, «Волынь», «Александрию», «Мариуполь», «Металлист», «Ворсклу» и «Сталь» из Каменского.
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