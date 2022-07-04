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Украина. Премьер лига
04 июля 2022, 17:53 | Обновлено 04 июля 2022, 18:06
297
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал капитана Львова

Алексей Довгий сменил клубную прописку

04 июля 2022, 17:53 | Обновлено 04 июля 2022, 18:06
297
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал капитана Львова
ФК Рух Львов. Алексей Довгий

Львовский «Рух» официально объявил о подписании капитана «Львова» Алексея Довгого. Детали подписанного соглашения не сообщаются.

В новом клубе Довгий будет выступать под 6-м номером. 32-летний украинский хавбек сменил клубную прописку на правах свободного агента.

Довгий играл во «Львове» с января 2021 года. В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей и забил 3 гола.

За свою карьеру Довгий также выступал за «Динамо-2», ЦСКА Киев, «Волынь», «Александрию», «Мариуполь», «Металлист», «Ворсклу» и «Сталь» из Каменского.

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Источник ФК Рух Львов
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