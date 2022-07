ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о подписании Маркоса Антонио

Хавбек донецкого «Шахтера» Маркос Антонио официально стал игроком итальянского «Лацио».

Клуб из Рима объявил о подписании 22-летнего бразильца, в «Шахтере» подтвердили трансфер.

О деталях перехода неизвестно, однако ожидалось, что «горняки» выручат с продажи 10 миллионов евро.

Маркос Антонио выступал за «Шахтер» с февраля 2019 года. В составе дончан он провел 102 матча, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

🤝 We're delighted to announce the signing of Marcos Antonio!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/Z9m9Ga4QP4