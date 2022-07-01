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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о подписании Маркоса Антонио
Италия
01 июля 2022, 16:25 | Обновлено 01 июля 2022, 17:13
474
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о подписании Маркоса Антонио

Полузащитник «Шахтера» продолжит карьеру в Серии А

01 июля 2022, 16:25 | Обновлено 01 июля 2022, 17:13
474
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о подписании Маркоса Антонио
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Антонио

Хавбек донецкого «Шахтера» Маркос Антонио официально стал игроком итальянского «Лацио».

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Клуб из Рима объявил о подписании 22-летнего бразильца, в «Шахтере» подтвердили трансфер.

О деталях перехода неизвестно, однако ожидалось, что «горняки» выручат с продажи 10 миллионов евро.

Маркос Антонио выступал за «Шахтер» с февраля 2019 года. В составе дончан он провел 102 матча, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

 

 

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Источник Sport.ua
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