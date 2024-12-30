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  4. «Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 10:19 |
3184
11

«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем

Артем Милевский был должен деньги бандитам

30 декабря 2024, 10:19 |
3184
11
«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как Андрей Шевченко спас его от серьезных проблем, ссудив 50 тысяч долларов.

«Однажды я задолжал одному бандиту 50 тысяч долларов. Деньги нужны были немедленно, а зарплата только через неделю. Я написал Шевченко SMS: «Можно набрать?». – «Конечно. Что произошло?». Я позвонил, говорю: «Требуется срочно 50 тысяч долларов. Можешь одолжить?».

После тренировки я зашел к нему в номер на базе Динамо, и Николаевич молча дал мне 50 штук наличными. Сразу после зарплаты я вернул ему долг», – рассказал Милевский

Ранее стало известно, что Андрей Шевченко открестился от Михаила Мудрика из-за допингового скандала.

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Артем Милевский Андрей Шевченко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 11
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Alfred
А потім він ображається, що з нього глузують і вигадують анекдоти. 
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+4
vh
Розумні люди такі історії замовчують
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+3
MaximusOne
Цей хоть віддав, а не як Ващук.
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+1
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turist86
Краще б розказав, навіщо позичав гроші в бандитів? На нову тачку чи доріжку кокса?
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+1
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Український Крим
На той час, коли Шева грав за Динамо, Міля отримував приблизно півтора лями на рік! Це ж треба так гульбенити
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+1
didora
Як можна грати за Динамо і в той же час зв'язуватися з бандитами по якихось ділах??? Після кар'єри пропив усі гроші. Алієв допомагав йому вийти з "коми", а він його обсирає. Якийсь неадекватний.
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0
Strontium
50К зелени  наличными в номере? Брехня.
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-1
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