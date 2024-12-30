«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем
Артем Милевский был должен деньги бандитам
Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как Андрей Шевченко спас его от серьезных проблем, ссудив 50 тысяч долларов.
«Однажды я задолжал одному бандиту 50 тысяч долларов. Деньги нужны были немедленно, а зарплата только через неделю. Я написал Шевченко SMS: «Можно набрать?». – «Конечно. Что произошло?». Я позвонил, говорю: «Требуется срочно 50 тысяч долларов. Можешь одолжить?».
После тренировки я зашел к нему в номер на базе Динамо, и Николаевич молча дал мне 50 штук наличными. Сразу после зарплаты я вернул ему долг», – рассказал Милевский
Ранее стало известно, что Андрей Шевченко открестился от Михаила Мудрика из-за допингового скандала.
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