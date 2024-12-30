«Что произошло?» Шевченко дал Милевскому 50 тысяч долларов. Известно, зачем

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как Андрей Шевченко спас его от серьезных проблем, ссудив 50 тысяч долларов.

«Однажды я задолжал одному бандиту 50 тысяч долларов. Деньги нужны были немедленно, а зарплата только через неделю. Я написал Шевченко SMS: «Можно набрать?». – «Конечно. Что произошло?». Я позвонил, говорю: «Требуется срочно 50 тысяч долларов. Можешь одолжить?».

После тренировки я зашел к нему в номер на базе Динамо, и Николаевич молча дал мне 50 штук наличными. Сразу после зарплаты я вернул ему долг», – рассказал Милевский

Ранее стало известно, что Андрей Шевченко открестился от Михаила Мудрика из-за допингового скандала.