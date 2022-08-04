Защитник Металлиста перешел в Шапекоэнсе

Харьковский «Металлист» отдал бразильского защитника Маилтона в аренду представителю второго дивизиона чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе».

Арендное соглашение 24-летнего правого защитника с бразильским клубом рассчитано до конца 2022 года.

24-летний защитник перешел в «Металлист» летом 2021 года из «Атлетико Минейро» на правах аренды, а 1 июля нынешнего года подписал с харьковчанами полноценный контракт.

В первой части минувшего сезона бразилец провел в составе «желто-синих» шесть матчей и сделал одну голевую передачу.