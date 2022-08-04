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Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 09:19 | Обновлено 04 августа 2022, 09:26
329
0

Защитник Металлиста перешел в Шапекоэнсе

Маилтон вернулся в Бразилию

04 августа 2022, 09:19 | Обновлено 04 августа 2022, 09:26
329
0
Защитник Металлиста перешел в Шапекоэнсе
Instagram. Маилтон

Харьковский «Металлист» отдал бразильского защитника Маилтона в аренду представителю второго дивизиона чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе».

Арендное соглашение 24-летнего правого защитника с бразильским клубом рассчитано до конца 2022 года.

24-летний защитник перешел в «Металлист» летом 2021 года из «Атлетико Минейро» на правах аренды, а 1 июля нынешнего года подписал с харьковчанами полноценный контракт.

В первой части минувшего сезона бразилец провел в составе «желто-синих» шесть матчей и сделал одну голевую передачу.

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Источник Sport.ua
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