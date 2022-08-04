Защитник Металлиста перешел в Шапекоэнсе
Маилтон вернулся в Бразилию
Харьковский «Металлист» отдал бразильского защитника Маилтона в аренду представителю второго дивизиона чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе».
Арендное соглашение 24-летнего правого защитника с бразильским клубом рассчитано до конца 2022 года.
24-летний защитник перешел в «Металлист» летом 2021 года из «Атлетико Минейро» на правах аренды, а 1 июля нынешнего года подписал с харьковчанами полноценный контракт.
В первой части минувшего сезона бразилец провел в составе «желто-синих» шесть матчей и сделал одну голевую передачу.
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