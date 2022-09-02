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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 03 сентября 2022, 00:19
508
2

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник-легионер перешел из Металлиста в Днепр-1

Француз Фарес Балули будет играть за днепрян до конца сезона под номером 10

02 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 03 сентября 2022, 00:19
508
2
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник-легионер перешел из Металлиста в Днепр-1
СК Днепр-1. Фарес Балули

27-летний французский полузащитник Фарес Балули стал новичком клуба СК «Днепр-1».

В составе «Днепра-1» хавбек будет играть до завершения текущего сезона. За днепрян будет выступать под игровым номером 10.

Фарес Балули родился 8 апреля 1995 года в Лионе и является воспитанником местного футбольного клуба. Во Франции выступал за «Лион», «Монако», «Лилль». В Лиге 1 провел 31 матч и забил 2 гола, в еврокубках – 6 матчей. Также был в аренде в бельгийском «Стандарде», но не провел за него ни одного матча.

Далее Балули перешел в состав харьковского «Металлиста», за который выступал в сезонах 2020/21 и 2021/22. В составе харьковчан провел в Первой лиге 16 матчей (6 голов, 10 ассистов), во Второй лиге – 9 матчей (7 голов) и 2 матча (1 ассист) в Кубке Украины.

В составе юношеской и молодежной сборной Франции Фарес провел 13 матчей, забил 3 мяча.

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Источник СК Днепр-1
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Mr Voevudskiy
ну всё. теперь с детства за минус 1 )
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Дмитрий Перепичай
очень интересно.....Металлист сливается...всех ведущих в перд?!?! бабло решает
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