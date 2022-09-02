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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 21:43 | Обновлено 02 сентября 2022, 21:59
784
1

Днепр-1 может подписать экс-вингера Металлиста

В расположении команды Александра Кучера находится вероятный новичок

02 сентября 2022, 21:43 | Обновлено 02 сентября 2022, 21:59
784
1
Днепр-1 может подписать экс-вингера Металлиста
ФК Металлист

Сообщается, что в ближайшее время днепряне могут подписать контракт с 27-летнего французом Фаресом Балули. Впрочем, остается неизвестным, это будет полноценный трансфер игрока или же его аренда.

Напомним, летом Балули заявил, что хочет вернуться в украинский чемпионат. В предыдущем сезоне Первой лиги он отыграл за Металлист в 13 матчах, забил 6 голов, сделал 11 ассистов.

Днепр-1, возглавляемый Александром Кучером, занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ и сыграет в групповом турнира Лиги конференций. 3 сентября Днепр-1 проведет матч УПЛ с Вересом.

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Фарес Балули Днепр-1
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Источник Sport.ua
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Gargantua
разве он на фланге играл?
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