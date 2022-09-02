Днепр-1 может подписать экс-вингера Металлиста

Сообщается, что в ближайшее время днепряне могут подписать контракт с 27-летнего французом Фаресом Балули. Впрочем, остается неизвестным, это будет полноценный трансфер игрока или же его аренда.

Напомним, летом Балули заявил, что хочет вернуться в украинский чемпионат. В предыдущем сезоне Первой лиги он отыграл за Металлист в 13 матчах, забил 6 голов, сделал 11 ассистов.

Днепр-1, возглавляемый Александром Кучером, занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ и сыграет в групповом турнира Лиги конференций. 3 сентября Днепр-1 проведет матч УПЛ с Вересом.