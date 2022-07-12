Фарес БАЛУЛИ: «Слежу за Металлистом, общаюсь с руководством клуба»

Капитан «Металлиста» Фарес Балули рассказал о своей нынешней ситуации. Игрок не комментирует, где продолжит карьеру, но ранее сообщалось, что хавбек может перебраться в «Днепр-1» вместе с тренером Александром Кучером и директором Евгением Красниковым.

— Фарес, расскажи, как ты провел последние четыре месяца. Что у тебя нового?

— Все эти месяцы я работал, тренировался, чтобы держать себя в форме, наслаждался времяпровождением с семьей. А еще у меня родился ребенок.

— Где ты находишься сейчас?

— Дома, в Лионе.

— Ты следишь за ситуацией в «Металлисте»? С кем в клубе поддерживаешь связь?

— Да, конечно, я до сих пор слежу за командой. «Металлист» сейчас в Турции и я знаю, что он тренируется и проводит контрольные матчи, готовясь к возобновлению чемпионата. Я общаюсь с некоторыми игроками команды, а также с вице-президентом Евгением Красниковым и Папа Гуйе.

— Ты давно не был в Харькове. Какие твои самые яркие воспоминания о городе, об Украине?

— Я влюбился в Харьков. И я, и моя семья, сильно скучаем по этому городу. У меня остались только хорошие воспоминания о Харькове, о доброте харьковчан, о любви болельщиков, о радушном приеме в «Металлисте» со стороны персонала и других игроков. И, конечно, я скучаю по атмосфере стадиона.

— Матеус Пейшото и Кадим Харрис признались, что мечтают как можно скорее вернуться в «Металлист». Ты разделяешь их чувства?

— Да, конечно! Мы все хотели бы, чтобы «Металлист» возобновил работу как можно скорее и на самом высоком уровне.