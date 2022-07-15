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Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 14:25 | Обновлено 15 июля 2022, 15:32
1711
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос продал Тотовицкого в Шахтер

29-летний хавбек вернулся в донецкий клуб

15 июля 2022, 14:25 | Обновлено 15 июля 2022, 15:32
1711
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос продал Тотовицкого в Шахтер
ФК Шахтер Донецк. Андрей Тотовицкий

Ковалевский «Колос» объявил о продаже 29-летнего полузащитника Андрея Тотовицкого в донецкий «Шахтер».

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Сума, которую «горняки» заплатили за трансфер, не разглашается. При этом «Колос» зимой подписал Тотовицкого бесплатно, но Андрей так и не смог провести за клуб из Ковалевки ни одного официального матча.

В первой части прошлого сезона Андрей Тотовицкий выступал в «Десне». В составе черниговского клуба он сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, Тотовицкий является воспитанником «Шахтера». Его контракт принадлежал донецкому клубу с 2010 по 2020 год. Андрей провел за основню команду «горняков» 7 матчей в УПЛ.

Ранее «Шахтер» огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов.

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Андрей Тотовицкий Колос Ковалевка Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Колос Ковалевка
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