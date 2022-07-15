ОФИЦИАЛЬНО. Колос продал Тотовицкого в Шахтер
29-летний хавбек вернулся в донецкий клуб
Ковалевский «Колос» объявил о продаже 29-летнего полузащитника Андрея Тотовицкого в донецкий «Шахтер».
Сума, которую «горняки» заплатили за трансфер, не разглашается. При этом «Колос» зимой подписал Тотовицкого бесплатно, но Андрей так и не смог провести за клуб из Ковалевки ни одного официального матча.
В первой части прошлого сезона Андрей Тотовицкий выступал в «Десне». В составе черниговского клуба он сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
Напомним, Тотовицкий является воспитанником «Шахтера». Его контракт принадлежал донецкому клубу с 2010 по 2020 год. Андрей провел за основню команду «горняков» 7 матчей в УПЛ.
Ранее «Шахтер» огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов.
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