ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
«Горняки» будут принимать соперников в Варшаве
Донецкий «Шахтер» проведет домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА – 2022/23 в Варшаве на Стадионе Войска Польского, который является ареной столичной «Легии».
«Горняки» подписали договор аренды стадиона с варшавской «Легией» на матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Расписание поединков станет известно после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится 25 августа.
Напомним, в настоящее время украинские стадионы не могут принимать международные матчи из-за войны, развязанной россией на территории нашей страны.
Ранее «Шахтер» объявил о прекращении работы своего клубного канала.
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