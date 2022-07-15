ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» проведет домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА – 2022/23 в Варшаве на Стадионе Войска Польского, который является ареной столичной «Легии».

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«Горняки» подписали договор аренды стадиона с варшавской «Легией» на матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Расписание поединков станет известно после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится 25 августа.

Напомним, в настоящее время украинские стадионы не могут принимать международные матчи из-за войны, развязанной россией на территории нашей страны.

Ранее «Шахтер» объявил о прекращении работы своего клубного канала.