Шахтер объявил о прекращении работы своего клубного канала

«Шахтер» на официальном сайте объявил о том, что клубный телеканал Shakhtar TV прекращает свое вещание. Клуб обратился в Национальный совет телевидения и радиовещание с просьбой аннулировать лицензию телеканала.

Ранее компания SCM, которая принадлежит Ринату Ахметову, объявила о полном выходе из медиа бизнеса.

Все телевизионные компании Ахметова, включая спортивные каналы Футбол 1/2/3, заявили о том, что возвращают лицензии на вещание государству.

Как видим, это коснулось даже клубного канала «Шахтера».