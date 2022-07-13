Шахтер объявил о прекращении работы своего клубного канала
Shakhtar TV попал под сокращение
«Шахтер» на официальном сайте объявил о том, что клубный телеканал Shakhtar TV прекращает свое вещание. Клуб обратился в Национальный совет телевидения и радиовещание с просьбой аннулировать лицензию телеканала.
Ранее компания SCM, которая принадлежит Ринату Ахметову, объявила о полном выходе из медиа бизнеса.
Все телевизионные компании Ахметова, включая спортивные каналы Футбол 1/2/3, заявили о том, что возвращают лицензии на вещание государству.
Как видим, это коснулось даже клубного канала «Шахтера».
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