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  4. Шахтер объявил о прекращении работы своего клубного канала
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 20:05 |
997
2

Шахтер объявил о прекращении работы своего клубного канала

Shakhtar TV попал под сокращение

13 июля 2022, 20:05 |
997
2
Шахтер объявил о прекращении работы своего клубного канала
twitter.com/fcshakhtar

«Шахтер» на официальном сайте объявил о том, что клубный телеканал Shakhtar TV прекращает свое вещание. Клуб обратился в Национальный совет телевидения и радиовещание с просьбой аннулировать лицензию телеканала.

Ранее компания SCM, которая принадлежит Ринату Ахметову, объявила о полном выходе из медиа бизнеса.

Все телевизионные компании Ахметова, включая спортивные каналы Футбол 1/2/3, заявили о том, что возвращают лицензии на вещание государству.

Как видим, это коснулось даже клубного канала «Шахтера».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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romario1501
Як так ?)) Де я тепер взнаю , що Шахтар найсильніший в світі клуб ?)) Вчора Футболи , а сьогодні  Шахтар ТВ 
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0
Roma513
Реально мертвий канал
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