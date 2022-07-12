Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова

Директор по коммуникациям в System Capital Management (SCM) Наталья Емченко опубликовала новое заявление медиагруппы Рината Ахметова.

«SCM начинает процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий Медиа Группы Украины (МГУ). Соответствующие документы будут направлены уполномоченным государственным учреждениям начиная уже с сегодняшнего дня, 12 июля 2022 года.

Речь идет о всех государственных лицензиях на вещание и на провайдера программной услуги, полученных Медиа Группой Украины от государства. Параллельно сегодня начнется процесс прекращения выпуска надлежащих МГУ печатных средств массовой информации.

Согласно законодательству Украины, аннулирование лицензий и удовлетворение заявления о прекращении печатных СМИ автоматически лишает компании-собственники статуса СМИ и должны завершить деятельность. Скорость принятия решения по аннулированию лицензий после подачи соответствующих заявлений – ответственность государства.

Процесс, согласно требованиям законодательства, может длиться от месяца до двух. В этот период МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом).

Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках Группы прекращается. Вместе с отказом от лицензий на вещание каналов медиагруппы прекращается дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше.

В 00:00 12 июля 2022 года МГУ прекратило обновление своих онлайн-медиа. Механизм сотрудничества с Vogue будет определен отдельно с владельцем бренда CondeNast путем консультаций. Все отношения с партнерами группы будут обсуждаться отдельно.

Все активы МГУ (за исключением лицензий) остаются в ее собственности. Речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе – «Украина», «Украина 24», «Сегодня». Будущая судьба этих активов будет определена менеджментом в ближайшие дни.

Решение о выходе SCM из медиабизнеса было тяжелым и вынужденным. Мы создали МГУ практически с нуля, вместе с огромными профессиональными коллективами вывели его в абсолютные лидеры украинского медиарынка. Мы планировали создавать качественный украинский контент и дальше – сериалы, фильмы, шоу, новости. Но государством был принят абсолютно дискриминационный закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», который делает наши дальнейшие инвестиции в медиа в Украине невозможными. Дальнейшая судьба сданных нами лицензий нам неизвестна – никаких предварительных консультаций с властями не происходило и не могло происходить. Мы благодарны команде МГУ за более чем 20-летнюю совместную и успешную работу и сделаем все зависящее от нас, чтобы завершение нашего сотрудничества с каждым членом многотысячного коллектива было максимально прозрачным и человечным. Это на самом деле сейчас важнейшая задача для менеджмента МГУ и для нас в SCM», – говорится в заявлении.