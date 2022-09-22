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Украина. Премьер лига
22 сентября 2022, 18:23 | Обновлено 22 сентября 2022, 18:25
4376
11

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка

Джастин Лонвейк покинул «Виборг»

22 сентября 2022, 18:23 | Обновлено 22 сентября 2022, 18:25
4376
11
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

«Динамо» официально сообщило о подписании полузащитника датского «Виборга» Джастина Лонвейка. Контракт с 22-летним нидерландцем рассчитан на пять лет.

Сумма трансфера не сообщается. Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

Лонвейк может выступать на позиции центрального полузащитника, а также на обеих флангах. На его счету 9 матчей за сборную Нидерландов U-19.

В «Виборг» перешел год назад из «Утрехта». В нынешнем сезоне провел за «Виборг» 15 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 11
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Metalist1925
Несподівано. Сподіваємось, що принесе користь Динамо Київ.
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+4
APL
Я так зрозумів, це на заміну Шапаренко?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
ALKOSruLKA
...Хоч щось...
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0
Хутин Пуйло
Нападающий? Не, не слышали
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0
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Фанькин кот
Ну и зачем? Не заиграет ведь в ДыКе, карьеру угробит. Опыт Дуэлунда ничему не учит?
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-1
Gargantua
я все надеюсь на замену для Сидорчука
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-1
Lesovij7
Если  на трансфермаркете стоимость 700 тыщ, значит что Шубскисов развели на 3-4 ляма
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-6
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