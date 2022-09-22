ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
Джастин Лонвейк покинул «Виборг»
«Динамо» официально сообщило о подписании полузащитника датского «Виборга» Джастина Лонвейка. Контракт с 22-летним нидерландцем рассчитан на пять лет.
Сумма трансфера не сообщается. Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.
Лонвейк может выступать на позиции центрального полузащитника, а также на обеих флангах. На его счету 9 матчей за сборную Нидерландов U-19.
В «Виборг» перешел год назад из «Утрехта». В нынешнем сезоне провел за «Виборг» 15 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.
Джастін Лонвейк – гравець ФК «Динамо» Київ!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 22, 2022
ФК «Динамо» Київ завершив трансфер півзахисника датського клубу «Віборг» Джастіна Лонвейка.
Гравець підписав контракт із нашим клубом на 5 років. pic.twitter.com/GDkRuOzEzI
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