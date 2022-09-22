ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка

«Динамо» официально сообщило о подписании полузащитника датского «Виборга» Джастина Лонвейка. Контракт с 22-летним нидерландцем рассчитан на пять лет.

Сумма трансфера не сообщается. Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

Лонвейк может выступать на позиции центрального полузащитника, а также на обеих флангах. На его счету 9 матчей за сборную Нидерландов U-19.

В «Виборг» перешел год назад из «Утрехта». В нынешнем сезоне провел за «Виборг» 15 матчей, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.