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Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 22:03 | Обновлено 19 августа 2022, 22:26
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился хавбеком, который выступал в Германии

26-летний Валерий Рогозинский будет защищать цвета клуба из Закарпатья

19 августа 2022, 22:03 | Обновлено 19 августа 2022, 22:26
240
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился хавбеком, который выступал в Германии
МФК Николаев. Валерий Рогозинский

Украинский хавбек Валерий Рогозинский стал игроком ФК «Минай».

Футбольный клуб из Закарпатья заключил 2-летнее соглашение с 26-летним полузащитником, выбравшим 78-й номер.

Рогозинский выступал за украинские клубы «Николаев», «Полтаву» и «Альянс», а его последним клубом был немецкий «Манчинг».

В послужном списке Валерия 178 матчей в Первой лиге (13 голов + 19 ассистов) и 14 игр в Кубке Украины.

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Источник ФК Минай
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