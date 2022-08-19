ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился хавбеком, который выступал в Германии

Украинский хавбек Валерий Рогозинский стал игроком ФК «Минай».

Футбольный клуб из Закарпатья заключил 2-летнее соглашение с 26-летним полузащитником, выбравшим 78-й номер.

Рогозинский выступал за украинские клубы «Николаев», «Полтаву» и «Альянс», а его последним клубом был немецкий «Манчинг».

В послужном списке Валерия 178 матчей в Первой лиге (13 голов + 19 ассистов) и 14 игр в Кубке Украины.