Украина. Премьер лига19 августа 2022, 22:03 | Обновлено 19 августа 2022, 22:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился хавбеком, который выступал в Германии
26-летний Валерий Рогозинский будет защищать цвета клуба из Закарпатья
19 августа 2022, 22:03 | Обновлено 19 августа 2022, 22:26
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Украинский хавбек Валерий Рогозинский стал игроком ФК «Минай».
Футбольный клуб из Закарпатья заключил 2-летнее соглашение с 26-летним полузащитником, выбравшим 78-й номер.
Рогозинский выступал за украинские клубы «Николаев», «Полтаву» и «Альянс», а его последним клубом был немецкий «Манчинг».
В послужном списке Валерия 178 матчей в Первой лиге (13 голов + 19 ассистов) и 14 игр в Кубке Украины.
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